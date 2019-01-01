Показали, як виглядала лютеранська кірха у Луцьку до реконструкції. ВІДЕО
Сьогодні, 00:43
У мережі з`явилося відео майже тридцятирічної давності, на якому видно, який вигляд мала лютеранська кірха в Луцьку у 90-х.
Відео виклали на сторінці Волинського обласного об'єднання Церков Євангельських Християн-Баптистів у Facebook.
«25 років з дня посвячення будівлі "Дому Євангелія" після відбудови з руїн силами громади євангельських християн-баптистів міста Луцька. Як це було до і після дивіться у відео майже 30 річної давнини», - йдеться у дописі.
Як повідомила прес-служба Руху Реформації, у 90-х, напівзруйнований атеїстичною владою храм був у жахливому занедбаному стані. Це бачила місцева влада і розуміли віруючі. Тому рішення передати кірху баптистам було взаємовигідним.
23 липня 1990 року облвиконком передав приміщення колишньої кірхи, яке до цього використовувалося обласним архівом, в користування об’єднанню ЄХБ міста Луцька. Відтак молитовний будинок був відбудований силами та коштами громади і 12 червня 1994 року відбулося урочисте посвячення кірхи під назвою «Дім Євангелія».
На сьогодні церква «Дім Євангелія» налічує близько 1 тис. членів і є активною у соціальному житті міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео виклали на сторінці Волинського обласного об'єднання Церков Євангельських Християн-Баптистів у Facebook.
«25 років з дня посвячення будівлі "Дому Євангелія" після відбудови з руїн силами громади євангельських християн-баптистів міста Луцька. Як це було до і після дивіться у відео майже 30 річної давнини», - йдеться у дописі.
Як повідомила прес-служба Руху Реформації, у 90-х, напівзруйнований атеїстичною владою храм був у жахливому занедбаному стані. Це бачила місцева влада і розуміли віруючі. Тому рішення передати кірху баптистам було взаємовигідним.
23 липня 1990 року облвиконком передав приміщення колишньої кірхи, яке до цього використовувалося обласним архівом, в користування об’єднанню ЄХБ міста Луцька. Відтак молитовний будинок був відбудований силами та коштами громади і 12 червня 1994 року відбулося урочисте посвячення кірхи під назвою «Дім Євангелія».
На сьогодні церква «Дім Євангелія» налічує близько 1 тис. членів і є активною у соціальному житті міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Показали, як виглядала лютеранська кірха у Луцьку до реконструкції. ВІДЕО
Сьогодні, 00:43
26 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У селі під Луцьком пес покусав дитину
25 червень, 23:26
У Луцьку відбудеться батл престижних вакансій
25 червень, 23:04
ЦВК зареєструвала ще 23 кандидати в нардепи з Волині. СПИСОК
25 червень, 22:44