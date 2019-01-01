Показали, як виглядала лютеранська кірха у Луцьку до реконструкції. ВІДЕО

У мережі з`явилося відео майже тридцятирічної давності, на якому видно, який вигляд мала лютеранська кірха в Луцьку у 90-х.Відео виклали на сторінці Волинського обласного об'єднання Церков Євангельських Християн-Баптистів у Facebook.«25 років з дня посвячення будівлі "Дому Євангелія" після відбудови з руїн силами громади євангельських християн-баптистів міста Луцька. Як це було до і після дивіться у відео майже 30 річної давнини», - йдеться у дописі.Як повідомила прес-служба Руху Реформації, у 90-х, напівзруйнований атеїстичною владою храм був у жахливому занедбаному стані. Це бачила місцева влада і розуміли віруючі. Тому рішення передати кірху баптистам було взаємовигідним.23 липня 1990 року облвиконком передав приміщення колишньої кірхи, яке до цього використовувалося обласним архівом, в користування об’єднанню ЄХБ міста Луцька. Відтак молитовний будинок був відбудований силами та коштами громади і 12 червня 1994 року відбулося урочисте посвячення кірхи під назвою «Дім Євангелія».На сьогодні церква «Дім Євангелія» налічує близько 1 тис. членів і є активною у соціальному житті міста.