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Поранення підлітка на Дніпропетровщині: скаути розкладали намети біля полігону

Поранення підлітка на Дніпропетровщині: скаути розкладали намети біля полігону
Хлопець, який отримав поранення поблизу полігону на Дніпропетровщині, разом зі скаутами ходив у похід.

Про це йшлося у сюжеті ТСН.

У похід до селища Партизанське, де і стався неприємний випадок, пішов дитячий табір. Діти розклали намети, і не підозрювали, що за кілька кілометрів - полігон МВС, де тривають стрільби. Звідти й прилетіла куля

Постраждалий Іван пам’ятає, що сидів біля намету і раптом відчув сильний біль.

Крім нього, у похід пішло близько 80 дітей. Діти сприйняли стрілянину, яка лунала з полігону, за екстремальну гру.

«Ми подумали, що якісь люди зібралися пограти в страйкбол», - каже хлопець, який отримав поранення.

Медики прооперували Івана, вийняли кулю зі стегна і зазначають - хлопцю пощастило, що вона не зачепила важливі судини.

Постраждалий згадує, що ніяких попереджувальних табличок, що вхід у лісосмугу заборонений, не було. Натомість у МВС кажуть: «Діти розташували табір на забороненій території».

У Державному бюро розслідувань відкрили кримінальну справу за фактом службової недбалості працівників університету внутрішніх справ, перевірять і працівників табору

Наразі життю пораненого нічого не загрожує, а з лікарні його обіцяють виписати вже за 5 днів.

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Теги: Дніпропетровщина, навчальні стрільби, трагедія
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