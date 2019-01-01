Поранення підлітка на Дніпропетровщині: скаути розкладали намети біля полігону
Сьогодні, 01:49
Хлопець, який отримав поранення поблизу полігону на Дніпропетровщині, разом зі скаутами ходив у похід.
Про це йшлося у сюжеті ТСН.
У похід до селища Партизанське, де і стався неприємний випадок, пішов дитячий табір. Діти розклали намети, і не підозрювали, що за кілька кілометрів - полігон МВС, де тривають стрільби. Звідти й прилетіла куля
Постраждалий Іван пам’ятає, що сидів біля намету і раптом відчув сильний біль.
Крім нього, у похід пішло близько 80 дітей. Діти сприйняли стрілянину, яка лунала з полігону, за екстремальну гру.
«Ми подумали, що якісь люди зібралися пограти в страйкбол», - каже хлопець, який отримав поранення.
Медики прооперували Івана, вийняли кулю зі стегна і зазначають - хлопцю пощастило, що вона не зачепила важливі судини.
Постраждалий згадує, що ніяких попереджувальних табличок, що вхід у лісосмугу заборонений, не було. Натомість у МВС кажуть: «Діти розташували табір на забороненій території».
У Державному бюро розслідувань відкрили кримінальну справу за фактом службової недбалості працівників університету внутрішніх справ, перевірять і працівників табору
Наразі життю пораненого нічого не загрожує, а з лікарні його обіцяють виписати вже за 5 днів.
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Про це йшлося у сюжеті ТСН.
У похід до селища Партизанське, де і стався неприємний випадок, пішов дитячий табір. Діти розклали намети, і не підозрювали, що за кілька кілометрів - полігон МВС, де тривають стрільби. Звідти й прилетіла куля
Постраждалий Іван пам’ятає, що сидів біля намету і раптом відчув сильний біль.
Крім нього, у похід пішло близько 80 дітей. Діти сприйняли стрілянину, яка лунала з полігону, за екстремальну гру.
«Ми подумали, що якісь люди зібралися пограти в страйкбол», - каже хлопець, який отримав поранення.
Медики прооперували Івана, вийняли кулю зі стегна і зазначають - хлопцю пощастило, що вона не зачепила важливі судини.
Постраждалий згадує, що ніяких попереджувальних табличок, що вхід у лісосмугу заборонений, не було. Натомість у МВС кажуть: «Діти розташували табір на забороненій території».
У Державному бюро розслідувань відкрили кримінальну справу за фактом службової недбалості працівників університету внутрішніх справ, перевірять і працівників табору
Наразі життю пораненого нічого не загрожує, а з лікарні його обіцяють виписати вже за 5 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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