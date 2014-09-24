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Лучанка завоювала «срібло» чемпіонату України з пауерліфтингу

Лучанка завоювала «срібло» чемпіонату України з пауерліфтингу
Волинська спортсменка Юлія Осіїк зайняла друге місце на пауерліфтерському чемпіонаті України.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook тренер Олег Хом`як.

Приємна подія сталася у вівторок, 25 червня. Крім того, що Юлія стала срібною призеркою чемпіонату України з пауерліфтингу серед юніорок, вона посіла третє місце в абсолютній першості.

«Спортсменка чітко відпрацювала всі 9 спроб, підкоривши у присіданні 177,5 кг. Це мала золота медаль у цій вправі, 100 кг у жимі та 150 кг у тязі – мала срібна нагорда», - йдеться у дописі тренера.

У сумі триборства лучанка зібрала 427,5 кг у ваговій категорії до 57 кг, що дорівнює нормативу майстра спорту України міжнародного класу.

«Лишається тільки показати цей результат на міжнародних змаганнях та зафіксувати це звання», - підсумував Олег Хом`як.

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Теги: Юлія Осіїк, пауерліфтинг, чемпіонат України
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