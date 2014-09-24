Лучанка завоювала «срібло» чемпіонату України з пауерліфтингу

Волинська спортсменказайняла друге місце на пауерліфтерському чемпіонаті України.Про це написав на своїй сторінці у Facebook тренерПриємна подія сталася у вівторок, 25 червня. Крім того, що Юлія стала срібною призеркою чемпіонату України з пауерліфтингу серед юніорок, вона посіла третє місце в абсолютній першості.«Спортсменка чітко відпрацювала всі 9 спроб, підкоривши у присіданні 177,5 кг. Це мала золота медаль у цій вправі, 100 кг у жимі та 150 кг у тязі – мала срібна нагорда», - йдеться у дописі тренера.У сумі триборства лучанка зібрала 427,5 кг у ваговій категорії до 57 кг, що дорівнює нормативу майстра спорту України міжнародного класу.«Лишається тільки показати цей результат на міжнародних змаганнях та зафіксувати це звання», - підсумував Олег Хом`як.