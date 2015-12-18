вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Суд скасував відмову ЦВК в реєстрації Саакашвілі на виборах

Суд скасував відмову ЦВК в реєстрації Саакашвілі на виборах
Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтримав оскарження командою політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати список політсили на виборах.

Відповідне рішення судді оголосили на засіданні 25 червня ввечері, - пише "Українська правда".

"Ми перемогли! Суд нас підтримав! Ми йдемо на вибори!" – написав Саакашвілі у Facebook.



Нагадаємо, 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Саакашвілі, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
BlaBlaCar запустить в Україні автобуси
Сьогодні, 06:37
Суд скасував відмову ЦВК в реєстрації Саакашвілі на виборах
Сьогодні, 05:56
Сьогодні ПАРЄ розгляне оскарження повноважень російської делегації
Сьогодні, 04:46
Дарт Вейдер балотується до Верховної Ради
Сьогодні, 03:54
«Росія не змінила планів захопити Україну», - Петро Порошенко
Сьогодні, 02:51
Схожі новини
Аваков подав до суду на Саакашвілі Аваков подав до суду на Саакашвілі
18 грудень, 2015, 05:29
«Справи у закладі погіршуються з кожним днем», – колишня директорка «Проліску» «Справи у закладі погіршуються з кожним днем», – колишня директорка «Проліску»
24 червень, 05:46
На Волині судили валютника На Волині судили валютника
22 червень, 20:46
Чоловік, який п'яним на Волині збив жінку з двома дітьми, відбувся умовним покаранням Чоловік, який п'яним на Волині збив жінку з двома дітьми, відбувся умовним покаранням
22 червень, 14:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
BlaBlaCar запустить в Україні автобуси
Сьогодні, 06:37
 0
Суд скасував відмову ЦВК в реєстрації Саакашвілі на виборах
Сьогодні, 05:56
 0
Сьогодні ПАРЄ розгляне оскарження повноважень російської делегації
Сьогодні, 04:46
 0
Дарт Вейдер балотується до Верховної Ради
Сьогодні, 03:54
 0
«Росія не змінила планів захопити Україну», - Петро Порошенко
Сьогодні, 02:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿