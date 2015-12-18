Суд скасував відмову ЦВК в реєстрації Саакашвілі на виборах

Міхеїла Саакашвілі відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати список політсили на виборах.



Відповідне рішення судді оголосили на засіданні 25 червня ввечері, - пише



"Ми перемогли! Суд нас підтримав! Ми йдемо на вибори!" – написав Саакашвілі у Facebook.







Нагадаємо, 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтримав оскарження командою політичної партії "Рух нових сил"відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати список політсили на виборах.Відповідне рішення судді оголосили на засіданні 25 червня ввечері, - пише "Українська правда". "Ми перемогли! Суд нас підтримав! Ми йдемо на вибори!" – написав Саакашвілі у Facebook.Нагадаємо, 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".

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