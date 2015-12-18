Суд скасував відмову ЦВК в реєстрації Саакашвілі на виборах
Сьогодні, 05:56
Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтримав оскарження командою політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати список політсили на виборах.
Відповідне рішення судді оголосили на засіданні 25 червня ввечері, - пише "Українська правда".
"Ми перемогли! Суд нас підтримав! Ми йдемо на вибори!" – написав Саакашвілі у Facebook.
Нагадаємо, 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".
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Відповідне рішення судді оголосили на засіданні 25 червня ввечері, - пише "Українська правда".
"Ми перемогли! Суд нас підтримав! Ми йдемо на вибори!" – написав Саакашвілі у Facebook.
Нагадаємо, 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".
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