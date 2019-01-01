BlaBlaCar запустить в Україні автобуси
Сьогодні, 06:37
Французька компанія BlaBlaCar створила додатковий автобусний сервіс такого ж плану, як і автомобільний.
Тепер в сфері їхніх інтересів виявився вихід на український ринок, - пише ВВN.
Зараз цей проект вже запущений на території Німеччини, а після планується зв'язати автобусними перевезеннями BlaBlaBus всі європейські країни.
Це принесе вигоду в першу чергу населенню країн, так як вибір вартості перевезення стане більшим.
На території Європи переважна більшість міжміських подорожей відбувається на легкових автомобілях з низькою пасажирським завантаженням. BlaBlaBus зможе зменшити кількість транспорту на дорогах, що призведе до зниження вартості поїздок і меншим викидам вуглекислого газу.
У майбутньому компанія планує створити єдину мережу автобусних перевезень. За допомогою програми бажаючі зможуть вибрати собі будь-який з можливих транспортних рішень. А завдяки відмінності BlaBlaCar від інших перевізників - пошуку попутників - можна буде завантажувати навіть малозатребуваним маршрути і утримувати мінімальну вартість в довгостроковій перспективі.
Подібний досвід був уже успішно реалізований у Франції. Таке рішення компанії призвело до значного приросту пасажирів.
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Тепер в сфері їхніх інтересів виявився вихід на український ринок, - пише ВВN.
Зараз цей проект вже запущений на території Німеччини, а після планується зв'язати автобусними перевезеннями BlaBlaBus всі європейські країни.
Це принесе вигоду в першу чергу населенню країн, так як вибір вартості перевезення стане більшим.
На території Європи переважна більшість міжміських подорожей відбувається на легкових автомобілях з низькою пасажирським завантаженням. BlaBlaBus зможе зменшити кількість транспорту на дорогах, що призведе до зниження вартості поїздок і меншим викидам вуглекислого газу.
У майбутньому компанія планує створити єдину мережу автобусних перевезень. За допомогою програми бажаючі зможуть вибрати собі будь-який з можливих транспортних рішень. А завдяки відмінності BlaBlaCar від інших перевізників - пошуку попутників - можна буде завантажувати навіть малозатребуваним маршрути і утримувати мінімальну вартість в довгостроковій перспективі.
Подібний досвід був уже успішно реалізований у Франції. Таке рішення компанії призвело до значного приросту пасажирів.
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