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BlaBlaCar запустить в Україні автобуси

BlaBlaCar запустить в Україні автобуси
Французька компанія BlaBlaCar створила додатковий автобусний сервіс такого ж плану, як і автомобільний.

Тепер в сфері їхніх інтересів виявився вихід на український ринок, - пише ВВN.

Зараз цей проект вже запущений на території Німеччини, а після планується зв'язати автобусними перевезеннями BlaBlaBus всі європейські країни.

Це принесе вигоду в першу чергу населенню країн, так як вибір вартості перевезення стане більшим.

На території Європи переважна більшість міжміських подорожей відбувається на легкових автомобілях з низькою пасажирським завантаженням. BlaBlaBus зможе зменшити кількість транспорту на дорогах, що призведе до зниження вартості поїздок і меншим викидам вуглекислого газу.

У майбутньому компанія планує створити єдину мережу автобусних перевезень. За допомогою програми бажаючі зможуть вибрати собі будь-який з можливих транспортних рішень. А завдяки відмінності BlaBlaCar від інших перевізників - пошуку попутників - можна буде завантажувати навіть малозатребуваним маршрути і утримувати мінімальну вартість в довгостроковій перспективі.

Подібний досвід був уже успішно реалізований у Франції. Таке рішення компанії призвело до значного приросту пасажирів.

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Теги: BlaBlaCar, Україна, автобуси
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