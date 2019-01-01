За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень

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Волинський рибоохоронний патруль здійснив рейд, під час якого викрили двох чоловіків, які незаконно виловлювали рибу.
Про це повідомили у прес-службі патруля.
На озері Пісочне, поблизу села Любохини Старовижівського району Волинської області, близько 6 години ранку викрили громадянина, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову.
Чоловік за допомогою шести риболовецьких сіток виловив 5 кг риби, а саме: карась звичайний золотий, який занесений до Червоної книги України – 30 екз., карась сріблястий – 17 екз., лин – 7 екз., окунь - 2 екз., краснопірка – 1 екз. Збитки, завдані водним біоресурсам, склали 11 124 грн.
Згодом рейдова група зафіксувала аналогічне порушення. У громадянина вилучили сім риболовецьких сіток та водні біоресурси у такій кількості: карась звичайний золотий, який занесений до Червоної книги України – 35 шт., лин – 27 шт., окунь – 27 шт., краснопірка – 21 шт., карась сріблястий – 15 шт. Загальна вага незаконно добутої риби склала 11 кг. Сума збитків становить 16 905 грн.
На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Водні біоресурси та незаконні знаряддя лову вилучено до рішення суду. Також на місце скоєння правопорушення викликали слідчо-оперативну групу Старовижівського відділення поліції ГУНП у Волинській області для встановлення наявності кримінального злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження
«Залежно від ступеня завданих збитків за грубе порушення правил рибальства передбачена не тільки адміністративна, але і кримінальна відповідальність. Відповідно до ст. 249 ККУ за незаконне зайняття рибним промислом передбачено штраф у розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеження (позбавлення) волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого», - зазначив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.
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Про це повідомили у прес-службі патруля.
На озері Пісочне, поблизу села Любохини Старовижівського району Волинської області, близько 6 години ранку викрили громадянина, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову.
Чоловік за допомогою шести риболовецьких сіток виловив 5 кг риби, а саме: карась звичайний золотий, який занесений до Червоної книги України – 30 екз., карась сріблястий – 17 екз., лин – 7 екз., окунь - 2 екз., краснопірка – 1 екз. Збитки, завдані водним біоресурсам, склали 11 124 грн.
Згодом рейдова група зафіксувала аналогічне порушення. У громадянина вилучили сім риболовецьких сіток та водні біоресурси у такій кількості: карась звичайний золотий, який занесений до Червоної книги України – 35 шт., лин – 27 шт., окунь – 27 шт., краснопірка – 21 шт., карась сріблястий – 15 шт. Загальна вага незаконно добутої риби склала 11 кг. Сума збитків становить 16 905 грн.
На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Водні біоресурси та незаконні знаряддя лову вилучено до рішення суду. Також на місце скоєння правопорушення викликали слідчо-оперативну групу Старовижівського відділення поліції ГУНП у Волинській області для встановлення наявності кримінального злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження
«Залежно від ступеня завданих збитків за грубе порушення правил рибальства передбачена не тільки адміністративна, але і кримінальна відповідальність. Відповідно до ст. 249 ККУ за незаконне зайняття рибним промислом передбачено штраф у розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеження (позбавлення) волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого», - зазначив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.
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