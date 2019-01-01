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За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень

За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень
Волинський рибоохоронний патруль здійснив рейд, під час якого викрили двох чоловіків, які незаконно виловлювали рибу.

Про це повідомили у прес-службі патруля.

На озері Пісочне, поблизу села Любохини Старовижівського району Волинської області, близько 6 години ранку викрили громадянина, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову.

Чоловік за допомогою шести риболовецьких сіток виловив 5 кг риби, а саме: карась звичайний золотий, який занесений до Червоної книги України – 30 екз., карась сріблястий – 17 екз., лин – 7 екз., окунь - 2 екз., краснопірка – 1 екз. Збитки, завдані водним біоресурсам, склали 11 124 грн.

Згодом рейдова група зафіксувала аналогічне порушення. У громадянина вилучили сім риболовецьких сіток та водні біоресурси у такій кількості: карась звичайний золотий, який занесений до Червоної книги України – 35 шт., лин – 27 шт., окунь – 27 шт., краснопірка – 21 шт., карась сріблястий – 15 шт. Загальна вага незаконно добутої риби склала 11 кг. Сума збитків становить 16 905 грн.

На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Водні біоресурси та незаконні знаряддя лову вилучено до рішення суду. Також на місце скоєння правопорушення викликали слідчо-оперативну групу Старовижівського відділення поліції ГУНП у Волинській області для встановлення наявності кримінального злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження

«Залежно від ступеня завданих збитків за грубе порушення правил рибальства передбачена не тільки адміністративна, але і кримінальна відповідальність. Відповідно до ст. 249 ККУ за незаконне зайняття рибним промислом передбачено штраф у розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеження (позбавлення) волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого», - зазначив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.

За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень
За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень
За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень
За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень
За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень
За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень
За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень
За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень

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Теги: риба, Волинь, порушення, браконьєр
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