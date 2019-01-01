Виїхав на зустрічну: на Хмельниччині сталась смертельна аварія. ФОТО





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"Встановлено, що 29-річний житель села Хоминці, керуючи автомобілем "ВАЗ 21099" (за попередньою інформацією — міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння), виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo під керуванням 70-річного жителя міста Волочиськ", - вказали у поліції.



У результаті ДТП, як вказано, травмувалися водій та троє пасажирів "ВАЗу", а також водій Chevrolet та його дружина. Потерпілих із "ВАЗу" навіть довелось деблоковувати рятувальникам за допомогою спеціального обладнання.



Попередньо у водія "ВАЗ 21099" діагностували рану чола та закриту черепно-мозкову травму. Його 31-річний пасажир отримав травми у вигляді перелому руки та забою грудної клітини. У ще одного 43-річного пасажира діагностували переломи ноги та правого плеча. І у 43-річної пасажирки - розрив губи та закриту черепно-мозкову травму.



Водій автомобіля Chevrolet Aveo отримав тілесні ушкодження у вигляді саден обличчя та забою суглобів. У його дружини діагностували переломи лівої руки та ноги.



Усіх потерпілих доправили в Хмельницьку обласну клінічну лікарню для встановлення ступеня важкості тілесних ушкоджень та потреби в госпіталізації.



"31-річний пасажир "ВАЗу", який отримав травми у вигляді перелому руки, забою грудної клітини та внутрішніх органів, помер в хірургічному відділенні Хмельницької обласної лікарні", - додали у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі М-12 сполученням "Хмельницький - Тернопіль" зіткнулись два автомобілі. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще п'ятеро – у лікарні.Про це УНН повідомляє з посиланням на Сектор комунікації поліції Хмельницької області."Встановлено, що 29-річний житель села Хоминці, керуючи автомобілем "ВАЗ 21099" (за попередньою інформацією — міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння), виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo під керуванням 70-річного жителя міста Волочиськ", - вказали у поліції.У результаті ДТП, як вказано, травмувалися водій та троє пасажирів "ВАЗу", а також водій Chevrolet та його дружина. Потерпілих із "ВАЗу" навіть довелось деблоковувати рятувальникам за допомогою спеціального обладнання.Попередньо у водія "ВАЗ 21099" діагностували рану чола та закриту черепно-мозкову травму. Його 31-річний пасажир отримав травми у вигляді перелому руки та забою грудної клітини. У ще одного 43-річного пасажира діагностували переломи ноги та правого плеча. І у 43-річної пасажирки - розрив губи та закриту черепно-мозкову травму.Водій автомобіля Chevrolet Aveo отримав тілесні ушкодження у вигляді саден обличчя та забою суглобів. У його дружини діагностували переломи лівої руки та ноги.Усіх потерпілих доправили в Хмельницьку обласну клінічну лікарню для встановлення ступеня важкості тілесних ушкоджень та потреби в госпіталізації."31-річний пасажир "ВАЗу", який отримав травми у вигляді перелому руки, забою грудної клітини та внутрішніх органів, помер в хірургічному відділенні Хмельницької обласної лікарні", - додали у поліції.

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