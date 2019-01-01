У Луцьку відзначатимуть річницю Конституції України





Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач

повноважень міського голови Григорій Пустовіт.



27 червня о 10:00 біля пам'ятника «Борцям за волю та незалежність України» на Київському майдані відбудуться урочистості з нагоди 23-ї річниці Конституції України.



Зазначають, що на приміщеннях підприємств, установ та

організацій усіх форм власності вивісять державний прапор.

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