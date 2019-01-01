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У Луцьку відзначатимуть річницю Конституції України

У Луцьку відзначатимуть річницю Конституції України
У Луцьку відзначать 23-ю річницю Конституції України.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач
повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

27 червня о 10:00 біля пам'ятника «Борцям за волю та незалежність України» на Київському майдані відбудуться урочистості з нагоди 23-ї річниці Конституції України.

Зазначають, що на приміщеннях підприємств, установ та
організацій усіх форм власності вивісять державний прапор.

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Теги: Конституція, свято, Луцьк
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Коментарі 1
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А прогноз погоди дивились на 27-е на 10.00? Насвяткуєте... :)))
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