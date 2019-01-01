У Луцьку відзначатимуть річницю Конституції України
Сьогодні, 09:14
У Луцьку відзначать 23-ю річницю Конституції України.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач
повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
27 червня о 10:00 біля пам'ятника «Борцям за волю та незалежність України» на Київському майдані відбудуться урочистості з нагоди 23-ї річниці Конституції України.
Зазначають, що на приміщеннях підприємств, установ та
організацій усіх форм власності вивісять державний прапор.
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Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач
повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
27 червня о 10:00 біля пам'ятника «Борцям за волю та незалежність України» на Київському майдані відбудуться урочистості з нагоди 23-ї річниці Конституції України.
Зазначають, що на приміщеннях підприємств, установ та
організацій усіх форм власності вивісять державний прапор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А прогноз погоди дивились на 27-е на 10.00? Насвяткуєте... :)))
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