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У Ківерцівському районі негода пошкодила дахи будинків. ФОТО

У Ківерцівському районі негода пошкодила дахи будинків. ФОТО
В селі Журавичі Ківерцівського району негода пошкодила покрівлі приватних будинків та господарчих споруд.

Надзвичайна ситуація трапилася 22 червня,– повідомляє Ківерцівський РВ УДСНС України у Волинській області.

Внаслідок негоди постраждало чимало приватних домоволодінь. Створили комісію по їх обстеженню. Громадяни звертаються до сільської ради щодо обстеження їх будівель та встановлення матеріальних збитків.

На щастя під час надзвичайної ситуації серед населення ніхто не постраждав.

У Ківерцівському районі негода пошкодила дахи будинків. ФОТО
У Ківерцівському районі негода пошкодила дахи будинків. ФОТО
У Ківерцівському районі негода пошкодила дахи будинків. ФОТО
У Ківерцівському районі негода пошкодила дахи будинків. ФОТО
У Ківерцівському районі негода пошкодила дахи будинків. ФОТО
У Ківерцівському районі негода пошкодила дахи будинків. ФОТО

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Теги: негода, будинки
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