У Ківерцівському районі негода пошкодила дахи будинків. ФОТО





Надзвичайна ситуація трапилася 22 червня,– повідомляє Ківерцівський РВ УДСНС України у Волинській області.



Внаслідок негоди постраждало чимало приватних домоволодінь. Створили комісію по їх обстеженню. Громадяни звертаються до сільської ради щодо обстеження їх будівель та встановлення матеріальних збитків.



На щастя під час надзвичайної ситуації серед населення ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Журавичі Ківерцівського району негода пошкодила покрівлі приватних будинків та господарчих споруд.Надзвичайна ситуація трапилася 22 червня,– повідомляє Ківерцівський РВ УДСНС України у Волинській області.Внаслідок негоди постраждало чимало приватних домоволодінь. Створили комісію по їх обстеженню. Громадяни звертаються до сільської ради щодо обстеження їх будівель та встановлення матеріальних збитків.На щастя під час надзвичайної ситуації серед населення ніхто не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію