На Волині жіночий монастир стане чоловічим





Про це стало відомо під час засідання Священного Синоду ПЦУ, яке відбулось 24 червня, – пише прес-служба



Зазначають, що на прохання єпископа Володимир-Волинського і Турійського Матфея змінили назву та статус Релігійної організації «Свято-Різдва Христового жіночий монастир Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».



Отож, тепер монастир буде чоловічим та буде мати назву: Релігійна організація «Чоловічий монастир на честь Дванадцяти Апостолів Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському змінили назву та статус жіночого монастиря Різдва Христового.Про це стало відомо під час засідання Священного Синоду ПЦУ, яке відбулось 24 червня, – пише прес-служба Володимир-Волинської єпархії ПЦУ Зазначають, що на прохання єпископа Володимир-Волинського і Турійськогозмінили назву та статус Релігійної організації «Свято-Різдва Христового жіночий монастир Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».Отож, тепер монастир буде чоловічим та буде мати назву: Релігійна організація «Чоловічий монастир на честь Дванадцяти Апостолів Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».

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