На Волині жіночий монастир стане чоловічим
Сьогодні, 09:34
У Володимирі-Волинському змінили назву та статус жіночого монастиря Різдва Христового.
Про це стало відомо під час засідання Священного Синоду ПЦУ, яке відбулось 24 червня, – пише прес-служба Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Зазначають, що на прохання єпископа Володимир-Волинського і Турійського Матфея змінили назву та статус Релігійної організації «Свято-Різдва Христового жіночий монастир Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».
Отож, тепер монастир буде чоловічим та буде мати назву: Релігійна організація «Чоловічий монастир на честь Дванадцяти Апостолів Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».
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Про це стало відомо під час засідання Священного Синоду ПЦУ, яке відбулось 24 червня, – пише прес-служба Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Зазначають, що на прохання єпископа Володимир-Волинського і Турійського Матфея змінили назву та статус Релігійної організації «Свято-Різдва Христового жіночий монастир Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».
Отож, тепер монастир буде чоловічим та буде мати назву: Релігійна організація «Чоловічий монастир на честь Дванадцяти Апостолів Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».
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