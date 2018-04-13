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На Волині жіночий монастир стане чоловічим

На Волині жіночий монастир стане чоловічим
У Володимирі-Волинському змінили назву та статус жіночого монастиря Різдва Христового.

Про це стало відомо під час засідання Священного Синоду ПЦУ, яке відбулось 24 червня, – пише прес-служба Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.

Зазначають, що на прохання єпископа Володимир-Волинського і Турійського Матфея змінили назву та статус Релігійної організації «Свято-Різдва Христового жіночий монастир Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».

Отож, тепер монастир буде чоловічим та буде мати назву: Релігійна організація «Чоловічий монастир на честь Дванадцяти Апостолів Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».

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Теги: монастир, Волинь
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