Куди піти на вихідні у Луцьку: 28–30 червня





Різноманітність – неабияка як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе підібрати собі подію до душі.



Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 28 червня



Подія: Fitness Голос

Тип заходу: Зарядка на свіжому повітрі

Місце: На сходах Центрального Парку.

Початок: 07:00

Що обіцяють: «В п’ятницю, на День Конституції ми проводимо зарядку для всіх, хто хоче зарядитися», – пишуть організатори і запрошують усіх охочих на динамічний та корисний фітнес-захід. Зазначають, що можна брати із собою дітей та тренуватися разом із ними.







Подія: English Speaking Club

Тип заходу: Розмовний англомовний клуб

Місце: Молодіжний центр Волині

Початок: 17:00

Що обіцяють: English Speaking Club – англомовний клуб, який проходить у #МЦВ щоп’ятниці. Організовує зустріч – Ievgeniia Tkachenko.



Цей клуб призначений для людей різного віку, які мають базовий/ середній рівень розмовної англійської мови та бажають практикувати свою англійську. Під час занять у англомовному клубі учасники грають у ігри, спілкуються англійською та обговорюють новини, події та весело проводять час! Участь – безкоштовна, без реєстрації.







Субота, 29 червня



Подія: День народження ПортCity

Тип заходу: Святкування

Місце: ТРЦ ПортCity

Початок: 11:00

Що обіцяють: 29 червня на усіх лучан та гостей міста чекає грандіозна подія - 5-та річниця ТРЦ ПортСity. Окрім концертно-розважальної програми на парковці перед ТРЦ, весь день в комплексі буде відбуватись святкування.



З 11:00 в дитячому розважальному центрі «FigliMigli» - на усіх діток чекають: безкоштовний аквагрим, різноманітні майстер-класи, розваги з іменинниками Дракошою, Figli та Migli, подарунки, кульки, сувеніри, крутезна дитяча вечірка о 17:00.



З 14:00 на арені розваг GeneratorCity усіх любителі активного відпочину чекають: майстер-класи від школи роллера, дискотека на роликах з спец ефектами, подарунки усім відвідувачам.



Протягом дня в кінотеатрі PremierCity: усім глядачам подарунки, розіграші цінних подарункі, приємні сюрпризи.



З 20:00 в боулінг клубі StrikeCity вечірка з безкоштовним частуванням HAPPY BIRTHDAY: діджей, розважальна програма, розіграші подарунків.







Неділя, 30 червня



Подія: «ALLELUIA»

Тип заходу: Концерт

Місце: Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла

Початок: 16:00

Що обіцяють: «Хваліте Господа!» – саме так Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) переклав біблійне молитовне слово «Alleluia». Назву «Alleluia» має й концерт духовної музики за участі Академічного камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії (художній керівник – народний артист України, лауреат Міжнародної премії «Жезл Йоганна Себастьяна Баха» Товій Рівець), який відбудеться у неділю, 30 червня, у Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла (вул. Кафедральна, 6).

Солістка – лауреатка Міжнародних конкурсів Анастасія Янцур.

У програмі – твори Йоганна Себастьяна Баха, Джованні Баттісти Перголезі, Бенедетто Марчелло, Томазо Джованні Альбіноні, Джуліо Каччіні, Вольфґанґа-Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Каміля Сен-Санса, Луї Деліба, Мирослава Скорика, Ганни Гаврилець.







Подія: «Soft Skills Quest»

Тип заходу: Квест-ренінг

Місце: Молодіжний центр Волині

Початок: 17:30

Що обіцяють: Тема, яка є найбільш обговорюваною зараз – це soft skills або м’які навички. До таких належать комунікаційні здібності, емоційний інтелект, вміння працювати в команді тощо. На тренінгу, за допомогою карти, учасники мають пройти точки квесту, на кожній зупинці вони виконуватимуть завдання, які стосуються певних м’яких навичок. Переможця визначатимуть на завершальній точці, зважаючи на швидкість та якість виконаних завдань.







Подія: День молоді

Тип заходу: Вечірка

Місце: Луцький міський молодіжний центр

Початок: 17:00

Що обіцяють: Обіцяють вишукано гучну, нетворкінгово затишну та максимально ненапряжну вечірку до Дня молоді. Просять беріть із собою друзів, пледи, настрій і готовність грандіозно чілитись на природі.







Подія: Британська утопія для польських офіцерів Луцька

Тип заходу: Екскурсія

Місце: Меморіал вічної слави

Початок: 18:00

Що обіцяють: Під час прогулянки ви дізнаєтеся про польських урбаністів, які на початку ХХ століття захоплювалися говардівською ідеєю міста-саду, про їхній проект для офіцерської колонії в Луцьку, про відомих українських архітекторів, які тут творили свої споруди, і про найбільш стильні приклади забудови. Екскурсію проведе Олександр Котис, автор проекту «Луцький модернізм». Вартість – 50 гривень з особи.







28 – 30 червня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Анабель 3»

Жанр: Жахи, трилер, детектив

Місце: «Premier City»

Початок: 14:10; 18:40; 20:50; 23:00

Про що фільм: Сповнившись рішучості утримати Аннабель від подальших руйнувань і хаосу, демонологи Ед і Лоррейн Уоррен приносять одержиму ляльку в замкнену кімнату артефактів в своєму будинку, помістивши її під «надійне» освячене скло і заручившись благословенням священика. Однак безпросвітна ніч жаху чекає мешканців будинку, коли Аннабель пробуджує злих духів кімнати і їх новою мішенню стає десятирічна дочка Уорренів Джуді і її друзі.







Фільм: «Божевільна парочка»

Жанр: Мелодрама, комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 10:20; 15:00; 18:15; 22:30

Про що фільм: Шарлотта Філд - одна з найвпливовіших бізнесвумен планети. Цілеспрямована, розумна, чарівна, вона хороша в будь-якій справі, за яке береться. Фред Фларскі - талановитий, але ексцентричний і схильний до саморуйнування журналіст. У них немає нічого спільного крім того, що вона - його перша любов. І ось через роки вони випадково зустрічаються знову. Фред зачаровує Шарлотту, і вона несподівано для всіх (і для самої себе) наймає його в якості спічрайтера для своєї передвиборної кампанії... Їх возз'єднання запускає ланцюжок запаморочливо безглуздих і небезпечних подій світового масштабу.







Фільм: «Вчора»

Жанр: Мюзикл, фентезі, драма, мелодрама, комедія, музика

Місце: «Premier City»

Початок: 12:40; 16:00; 19:30; 21:20

Про що фільм: Сюжет присвячений історії музиканта-невдахи Джека Маліка, який живе в англійській глибинці. Незважаючи на підтримку своєї кращої подруги Еллі, хлопець вирішує перестати мріяти про славу і закинути свою улюблену справу. Однак наступного ранку Джек виявляє, що в результаті незрозумілих подій весь світ забув про існування групи The Beatles, і тільки він пам'ятає їхні пісні. Незабаром Малик починає виконувати композиції ліверпульської четвірки, видаючи їх за свої, і стає зіркою світового рівня. І хоча його популярність стрімко зростає, тепер Джек ризикує втратити Еллі - єдину людину, яка завжди вірила в нього.







Фільм: «Клуб анонімних кілерів»

Жанр: Бойовик, трилер, кримінал, детектив

Місце: «Premier City»

Початок: 12:20; 20:40

Про що фільм: Десь в секретному місці міські вбивці збираються на зустрічі анонімних кілерів - там, в колі однодумців, вони вчаться придушувати свої жорстокі пориви. У ніч, коли помер сенатор США, клуб поповнився таємничим новобранцем, і почалися сварки - все почали підозрювати один одного. Зрештою герої розуміють, що вони пов'язані з більшою й жахливою організацією, ніж могли собі уявити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попереду – аж три вихідних і вдосталь часу, аби відпочити від напруженого робочого тижня і офісної спеки, більше того, цього тижня організатори заходів у Луцьку обіцяють насичену програму.Різноманітність – неабияка як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе підібрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] il.com.Подія:Тип заходу: Зарядка на свіжому повітріМісце: На сходах Центрального Парку.Початок: 07:00Що обіцяють: «В п’ятницю, на День Конституції ми проводимо зарядку для всіх, хто хоче зарядитися», – пишуть організатори і запрошують усіх охочих на динамічний та корисний фітнес-захід. Зазначають, що можна брати із собою дітей та тренуватися разом із ними.Подія:Тип заходу: Розмовний англомовний клубМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 17:00Що обіцяють: English Speaking Club – англомовний клуб, який проходить у #МЦВ щоп’ятниці. Організовує зустріч – Ievgeniia Tkachenko.Цей клуб призначений для людей різного віку, які мають базовий/ середній рівень розмовної англійської мови та бажають практикувати свою англійську. Під час занять у англомовному клубі учасники грають у ігри, спілкуються англійською та обговорюють новини, події та весело проводять час! Участь – безкоштовна, без реєстрації.Подія:Тип заходу: СвяткуванняМісце: ТРЦ ПортCityПочаток: 11:00Що обіцяють: 29 червня на усіх лучан та гостей міста чекає грандіозна подія - 5-та річниця ТРЦ ПортСity. Окрім концертно-розважальної програми на парковці перед ТРЦ, весь день в комплексі буде відбуватись святкування.З 11:00 в дитячому розважальному центрі «FigliMigli» - на усіх діток чекають: безкоштовний аквагрим, різноманітні майстер-класи, розваги з іменинниками Дракошою, Figli та Migli, подарунки, кульки, сувеніри, крутезна дитяча вечірка о 17:00.З 14:00 на арені розваг GeneratorCity усіх любителі активного відпочину чекають: майстер-класи від школи роллера, дискотека на роликах з спец ефектами, подарунки усім відвідувачам.Протягом дня в кінотеатрі PremierCity: усім глядачам подарунки, розіграші цінних подарункі, приємні сюрпризи.З 20:00 в боулінг клубі StrikeCity вечірка з безкоштовним частуванням HAPPY BIRTHDAY: діджей, розважальна програма, розіграші подарунків.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Кафедральний костел святих апостолів Петра і ПавлаПочаток: 16:00Що обіцяють: «Хваліте Господа!» – саме так Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) переклав біблійне молитовне слово «Alleluia». Назву «Alleluia» має й концерт духовної музики за участі Академічного камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії (художній керівник – народний артист України, лауреат Міжнародної премії «Жезл Йоганна Себастьяна Баха» Товій Рівець), який відбудеться у неділю, 30 червня, у Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла (вул. Кафедральна, 6).Солістка – лауреатка Міжнародних конкурсів Анастасія Янцур.У програмі – твори Йоганна Себастьяна Баха, Джованні Баттісти Перголезі, Бенедетто Марчелло, Томазо Джованні Альбіноні, Джуліо Каччіні, Вольфґанґа-Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Каміля Сен-Санса, Луї Деліба, Мирослава Скорика, Ганни Гаврилець.Подія:Тип заходу: Квест-ренінгМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 17:30Що обіцяють: Тема, яка є найбільш обговорюваною зараз – це soft skills або м’які навички. До таких належать комунікаційні здібності, емоційний інтелект, вміння працювати в команді тощо. На тренінгу, за допомогою карти, учасники мають пройти точки квесту, на кожній зупинці вони виконуватимуть завдання, які стосуються певних м’яких навичок. Переможця визначатимуть на завершальній точці, зважаючи на швидкість та якість виконаних завдань.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Луцький міський молодіжний центрПочаток: 17:00Що обіцяють: Обіцяють вишукано гучну, нетворкінгово затишну та максимально ненапряжну вечірку до Дня молоді. Просять беріть із собою друзів, пледи, настрій і готовність грандіозно чілитись на природі.Подія:Тип заходу: ЕкскурсіяМісце: Меморіал вічної славиПочаток: 18:00Що обіцяють: Під час прогулянки ви дізнаєтеся про польських урбаністів, які на початку ХХ століття захоплювалися говардівською ідеєю міста-саду, про їхній проект для офіцерської колонії в Луцьку, про відомих українських архітекторів, які тут творили свої споруди, і про найбільш стильні приклади забудови. Екскурсію проведе Олександр Котис, автор проекту «Луцький модернізм». Вартість – 50 гривень з особи.Фільм:Жанр: Жахи, трилер, детективМісце: «Premier City»Початок: 14:10; 18:40; 20:50; 23:00Про що фільм: Сповнившись рішучості утримати Аннабель від подальших руйнувань і хаосу, демонологи Ед і Лоррейн Уоррен приносять одержиму ляльку в замкнену кімнату артефактів в своєму будинку, помістивши її під «надійне» освячене скло і заручившись благословенням священика. Однак безпросвітна ніч жаху чекає мешканців будинку, коли Аннабель пробуджує злих духів кімнати і їх новою мішенню стає десятирічна дочка Уорренів Джуді і її друзі.Фільм:Жанр: Мелодрама, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 10:20; 15:00; 18:15; 22:30Про що фільм: Шарлотта Філд - одна з найвпливовіших бізнесвумен планети. Цілеспрямована, розумна, чарівна, вона хороша в будь-якій справі, за яке береться. Фред Фларскі - талановитий, але ексцентричний і схильний до саморуйнування журналіст. У них немає нічого спільного крім того, що вона - його перша любов. І ось через роки вони випадково зустрічаються знову. Фред зачаровує Шарлотту, і вона несподівано для всіх (і для самої себе) наймає його в якості спічрайтера для своєї передвиборної кампанії... Їх возз'єднання запускає ланцюжок запаморочливо безглуздих і небезпечних подій світового масштабу.Фільм:Жанр: Мюзикл, фентезі, драма, мелодрама, комедія, музикаМісце: «Premier City»Початок: 12:40; 16:00; 19:30; 21:20Про що фільм: Сюжет присвячений історії музиканта-невдахи Джека Маліка, який живе в англійській глибинці. Незважаючи на підтримку своєї кращої подруги Еллі, хлопець вирішує перестати мріяти про славу і закинути свою улюблену справу. Однак наступного ранку Джек виявляє, що в результаті незрозумілих подій весь світ забув про існування групи The Beatles, і тільки він пам'ятає їхні пісні. Незабаром Малик починає виконувати композиції ліверпульської четвірки, видаючи їх за свої, і стає зіркою світового рівня. І хоча його популярність стрімко зростає, тепер Джек ризикує втратити Еллі - єдину людину, яка завжди вірила в нього.Фільм:Жанр: Бойовик, трилер, кримінал, детективМісце: «Premier City»Початок: 12:20; 20:40Про що фільм: Десь в секретному місці міські вбивці збираються на зустрічі анонімних кілерів - там, в колі однодумців, вони вчаться придушувати свої жорстокі пориви. У ніч, коли помер сенатор США, клуб поповнився таємничим новобранцем, і почалися сварки - все почали підозрювати один одного. Зрештою герої розуміють, що вони пов'язані з більшою й жахливою організацією, ніж могли собі уявити.

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