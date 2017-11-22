Ліфт, панорамні вікна та нешаблоність, або Чому потрібно купити квартиру в «Парковому кварталі»*





Сьогодні ми пояснимо, чому ця будівля стане одним з найсучасніших будинків «міста залізничників» і чому ми радимо під час пошуку житла в першу чергу звертати увагу саме на неї, - пише



Тож, поїхали.



Панорамні вікна



У Ковелі поки немає будинків з такими вікнами, але «Інвестор» не даремно є одним з лідерів на ринку будівництва Волині. Як відомо, раніше вікна в будинках робили невеликими, оскільки не можна було забезпечити їх достатню теплоізоляцію. Зараз такої проблеми немає, і господарі все частіше віддають перевагу панорамному склінню.



Популярність такого оформлення вікон викликана не тільки модними тенденціями в будівництві і дизайні. Воно має низку переваг, на які власники квартир звертають увагу.



По-перше, такі вікна відкривають фантастичний вид, який створиш ні шпалерами, ні картинами.



По-друге, крізь великі вікна від стелі до підлоги проникає набагато більше природного світла, що позитивно впливає на організм людини, особливо в осінньо-зимовий період.



По-третє, панорамна конструкція візуально розширює простір, умовно об'єднуючи приміщення і вулицю.



І по-четверте, робить кімнату з темним колірним рішенням інтер'єру не такою похмурою і сумною.



Панорамні вікна в іншому житловому комплексі, який зводить в Луцьку компанія «Інвестор» Панорамні вікна в іншому житловому комплексі, який зводить в Луцьку компанія «Інвестор» Панорамні вікна в іншому житловому комплексі, який зводить в Луцьку компанія «Інвестор»



Ліфт



Хочете квартиру на 4-5 поверхах, але не любите носити на гору важкі сумки? Тоді третій будинок «Паркового кварталу» для вас! Адже в ньому встановлять сучасний ліфт.



Пояснювати переваги ліфта навряд потрібно. Мешканці будинку зможуть без труднощів підніматися на вищі поверхи, та й негабаритні речі без проблем підніме ліфт.

Фото ілюстративне

Якщо ви боїтеся, що підйомник спричинить додаткові незручності штибу гуркоту та писку, то в сучасних ліфтах таких проблем нема — вони безшумні, надійні та зручні.



Ліфти також допомагають людям з інвалідністю, особливо тим, які змушені їздити на візках або з інших причин не можуть підніматися по сходах.



Комерційний перший поверх



Турбота про комфорт клієнта — один з головних принципів будівельної компанії «Інвестор». Тому перший поверх третього будинку займатимуть нежитлові комерційні приміщення. Мешканці «Паркового кварталу» житимуть у місці, де під боком є усе необхідне.



Перший поверх будинку відведений під громадські приміщення – магазини, кафе, салони тощо. Це дозволяє власникам квартир суттєво економити свій час.



Оригінальний дизайн



Третій будинок «Паркового кварталу» має відміну від перших двох будинків архітектуру та дизайн. Під час вибору кольорів зупинилися на білому і коричневому.



«Ми постійно спілкуємося з нашими клієнтами, і взагалі – слухаємо все, що кажуть про наші будинки. Так от: якось нам зауважили, що «Парковий квартал» мало схожий за стилем і архітектурою на інші наші проекти - «Супернову» чи, скажімо, «Юпітер». Тож ми врахували це побажання і осучаснили дизайн третього будинку у Ковелі», — розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський.

Рендер третього будинку ЖК «Парковий квартал» Рендер третього будинку ЖК «Парковий квартал»

Нагадаємо, у червні почався продаж квартир у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал». Перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника:



ціна – від 11 500 грн/м²,



розтермінування – 24 місяці,



перший внесок – від 10%.



ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР У ДРУГОМУ БУДИНКУ ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»



Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.



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