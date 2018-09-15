На Волині відбудеться велопробіг, присвячений Дню Конституції України





Про це пише сайт



Стартуватимуть учасники спортивного заходу з центру Голоб, з площі біля будинку мистецтв, а потім поїдуть до Калиновника, Попович, Старого Мосира.



Дорогою велосипедисти відпочиватимуть біля водойм сіл Новий Мосир, Дарівка і назад до Голоб.



Приєднатися до колони активістів здорового способу життя запрошують усіх жителів громади та її гостей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Голобській ОТГ, що у Ковельському районі, відбудеться велопробіг.Про це пише сайт Ковельради Стартуватимуть учасники спортивного заходу з центру Голоб, з площі біля будинку мистецтв, а потім поїдуть до Калиновника, Попович, Старого Мосира.Дорогою велосипедисти відпочиватимуть біля водойм сіл Новий Мосир, Дарівка і назад до Голоб.Приєднатися до колони активістів здорового способу життя запрошують усіх жителів громади та її гостей.

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