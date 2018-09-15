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На Волині відбудеться велопробіг, присвячений Дню Конституції України

На Волині відбудеться велопробіг, присвячений Дню Конституції України
У Голобській ОТГ, що у Ковельському районі, відбудеться велопробіг.

Про це пише сайт Ковельради.

Стартуватимуть учасники спортивного заходу з центру Голоб, з площі біля будинку мистецтв, а потім поїдуть до Калиновника, Попович, Старого Мосира.

Дорогою велосипедисти відпочиватимуть біля водойм сіл Новий Мосир, Дарівка і назад до Голоб.

Приєднатися до колони активістів здорового способу життя запрошують усіх жителів громади та її гостей.

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Теги: велопробіг, Волинь
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