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На Волині чоловік ґвалтував 11-річну дівчинку, поки її мама була за кордоном

На Волині чоловік ґвалтував 11-річну дівчинку, поки її мама була за кордоном
На Волині співмешканець жінки зґвалтував 11-річну дитину.

До поліції 25 червня звернулась 40-річна жінка, яка повідомила, що під час її перебування за кордоном 39-річний співмешканець неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно її малолітньої доньки, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські одразу ж доставили зловмисника до відділу поліції. За фактом вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.152 Кримінального процесуального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановленні та перевіренні всі обставини кримінального правопорушення.

Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до 15 років.

Нагадаємо, минулого тижня поліція за підозрою в розбещенні малолітньої особи затримала 41-річного волинянина. Підозрюваному в скоєнні розпусних дій щодо малолітньої дівчинки обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, без права внесення застави.



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Теги: зґвалтування, дитина
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