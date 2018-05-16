Луцька депутатка просить продовжити контракт директорці «Луцьктепла»
Сьогодні, 10:31
Депутат Юлія Вусенко просить продовжити контракт директорці «Луцьктепла» Валентині Малютіній допоки у місті не втілять програму зі встановлення ІТП.
Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.
Депутат Юлія Вусенко розповіла, що хоче «підняти» важливе питання для розвитку міста. Зокрема, стосується воно ситуації на «Луцьктеплі».
«Всі ви чуєте ситуацію зі встановленням ІТП у будинках міста, яку обіцяли втілити до 2016 року. Ми бачимо ситуацію по керівнику і всі питання щодо продовження контракту розбиваються об розпорядження мера, де йдеться, що його не продовжать», - відзначила вона.
Юлія Вусенко від імені працівників та депутатів попросила продовжити роботу з Валентиною Малютіною до завершення проекту з реалізації ІТП. Окрім того, міськрада неодноразово отримала листи подяки щодо роботи директорки «Луцьктепла».
«Ви вправі приймати ту політику, яку приймаєте у кадрових питаннях. По «Луцьктеплу» прохання оприлюднити результати перевірки. Бо після лінчування Валентини Малютіної ми так і не побачили конкретних результатів», - додав депутат Павло Данильчук і попросив назвати кандидатури на посаду директора «Луцьктепла» та директора департаменту ЖКГ Юрія Крася.
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Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.
Депутат Юлія Вусенко розповіла, що хоче «підняти» важливе питання для розвитку міста. Зокрема, стосується воно ситуації на «Луцьктеплі».
«Всі ви чуєте ситуацію зі встановленням ІТП у будинках міста, яку обіцяли втілити до 2016 року. Ми бачимо ситуацію по керівнику і всі питання щодо продовження контракту розбиваються об розпорядження мера, де йдеться, що його не продовжать», - відзначила вона.
Юлія Вусенко від імені працівників та депутатів попросила продовжити роботу з Валентиною Малютіною до завершення проекту з реалізації ІТП. Окрім того, міськрада неодноразово отримала листи подяки щодо роботи директорки «Луцьктепла».
«Ви вправі приймати ту політику, яку приймаєте у кадрових питаннях. По «Луцьктеплу» прохання оприлюднити результати перевірки. Бо після лінчування Валентини Малютіної ми так і не побачили конкретних результатів», - додав депутат Павло Данильчук і попросив назвати кандидатури на посаду директора «Луцьктепла» та директора департаменту ЖКГ Юрія Крася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Луцька депутатка просить продовжити контракт директорці «Луцьктепла»
Сьогодні, 10:31