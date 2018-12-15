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На Волині затримали водія, який «надихав» у 13 разів більше норми. ФОТО

На Волині затримали водія, який «надихав» у 13 разів більше норми. ФОТО
На автодорозі М-19 патрульні затримали дуже п'яного водія.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

25 червня на автодорозі М-19 "Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече", працівники патрульної поліції помітили автомобіль Volkswagen Sharan, який перевищив швидкість. Порушення зафіксували за допомогою приладу TruCam.

Під час спілкування з 45-річним керманичем патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на місці зупинки погодився на місці у встановленому законом порядку в присутності двох свідків.
Результат - 2,61 проміле, що більше, ніж в 13 разів, перевищує допустиму норму.

На порушника складено протокол за ст.130 КУпАП (водіння в стані сп’яніння) та постанову за ч. 3 ст.122 КУпАП (перевищення швидкості).

На Волині затримали водія, який «надихав» у 13 разів більше норми. ФОТО
На Волині затримали водія, який «надихав» у 13 разів більше норми. ФОТО

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Теги: алкоголь, Волинь, водій, поліція
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