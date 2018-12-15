На Волині затримали водія, який «надихав» у 13 разів більше норми. ФОТО

На автодорозі М-19 патрульні затримали дуже п'яного водія.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.25 червня на автодорозі М-19 "Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече", працівники патрульної поліції помітили автомобіль Volkswagen Sharan, який перевищив швидкість. Порушення зафіксували за допомогою приладу TruCam.Під час спілкування з 45-річним керманичем патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на місці зупинки погодився на місці у встановленому законом порядку в присутності двох свідків.Результат - 2,61 проміле, що більше, ніж в 13 разів, перевищує допустиму норму.На порушника складено протокол за ст.130 КУпАП (водіння в стані сп’яніння) та постанову за ч. 3 ст.122 КУпАП (перевищення швидкості).