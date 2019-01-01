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Він сам пішов, – Пустовіт про звільнення головного комунальника Луцька

Він сам пішов, – Пустовіт про звільнення головного комунальника Луцька
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що екскерівник департаменту ЖКГ Юрій Крась сам ухвалив рішення піти з посади.

Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.

«Мене дивує позиція, що у нас, виявляється, все замикається на пані Красю. Але у нас є міська рада, чиї рішення виконував Крась, є профільний заступник Григорій Недопад… Так, пан Крась чудовий керівник, чудова людина, не хочу більше говорити чогось поганого чи хорошого, але він прийняв рішення і пішов», - заявив в.о. мера Луцька.

Пустовіт додав, що у місті оголосять конкурс на заміщення вакантної посади і в мерії «думають над цим питанням».

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Теги: Юрій Крась
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