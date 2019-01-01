Він сам пішов, – Пустовіт про звільнення головного комунальника Луцька

В.о. мера Луцькаповідомив, що екскерівник департаменту ЖКГсам ухвалив рішення піти з посади.Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.«Мене дивує позиція, що у нас, виявляється, все замикається на пані Красю. Але у нас є міська рада, чиї рішення виконував Крась, є профільний заступник Григорій Недопад… Так, пан Крась чудовий керівник, чудова людина, не хочу більше говорити чогось поганого чи хорошого, але він прийняв рішення і пішов», - заявив в.о. мера Луцька.Пустовіт додав, що у місті оголосять конкурс на заміщення вакантної посади і в мерії «думають над цим питанням».