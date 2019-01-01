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Мінекології та СБУ просять розібратися зі «смердючками» у Луцьку

Мінекології та СБУ просять розібратися зі «смердючками» у Луцьку
Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство аграрної політики, СБУ просять звернути увагу на ситуацію, що склалася зі смородом у Луцьку.

Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.

Заступник мера Костянтин Петрочук зауважив, що у місті збільшилася кількість нарікань на нестерпний сморід на Вересневому, Львівській, ДПЗ. Там часто зливають рідини на поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу, про що були звернення громадян.

«Тому ми звертаємося, аби на державному рівні нас почули і прийняли якісь дії», - додав Петрочук.

У разі, якщо вину ПАТ «Гнідавський цукровий завод» та ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» доведуть, підприємства пропонують закрити.

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Теги: сморід, Луцьк
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