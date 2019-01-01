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Луцькрада просить перевірити «Волиньобленерго» через випадок з погорілою технікою

Луцькрада просить перевірити «Волиньобленерго» через випадок з погорілою технікою
Луцька міська рада просить перевірити ПрАТ «Волиньобленерго».

Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.

Депутат Борис Смаль нагадав, що у травні на вулицях Довженка, Новій, Польовій, Стрельникова та Куделі через аварію на електромережі у людей погоріла техніка.

«Тоді люди серед ночі були змушені залишити приміщення через загрозу життю. Люди зверталися на лінію обленерго, щоби розібралися з ситуацією. Постачальник електроенергії не відреагував вночі, а зробив це лише зранку», - наголосив він.

Також наступного дня на тривалий час відключили без попередження садок, школу, амбулаторію. За словами Бориса Смаля, лише після тиску обленерго погодилося відремонтувати згорілу техніку.

Радник мера Ігор Поліщук додав, що обленерго не хоче ремонтувати застарілі підстанції, а також часто псує територію під час робіт.

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Теги: Волиньобленерго
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