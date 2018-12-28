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Повідомили, хто та скільки боргує податку за свої дорогі автівки із реєстрацією у Луцьку

Повідомили, хто та скільки боргує податку за свої дорогі автівки із реєстрацією у Луцьку
Власники дорогих автомобілів з місцем реєстрації у місті Луцьк та Луцькому районі, мають своєчасно сплачувати податковий борг з транспортного податку.

Наразі у переліку таких боржників місцевих бюджетів – 77 громадян та підприємців – фізичних осіб. Про це інформує Луцьке управління ГУ ДФС у Волинській області.

Головне управління ДФС у Волинській області нагадує, що своєчасно та у повному обсязі сплачувати податки, збори та митні платежів громадян зобов’язують ст. 67 Конституції України та ст. ст. 25,38 Податкового кодексу України.

Тож у разі ігнорування боржниками свого конституційного обов’язку фахівці ДФС в межах компетенції на підставі п.87.11 ст.87 Податкового кодексу України звертатимуться до суду з позовами про стягнення податкового боргу.

Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснює державна виконавча служба відповідно до норм закону про виконавче провадження.

Зауважимо, що у списках боржників, для прикладу, - депутат Волиньради Василь Столяр, екс-регіонал та колишній начальник державної інспекції з питань захисту прав споживачів у Волинській області Іван Смоленг та інші відомі на місцевому рівні люди.

Повідомили, хто та скільки боргує податку за свої дорогі автівки із реєстрацією у Луцьку
Повідомили, хто та скільки боргує податку за свої дорогі автівки із реєстрацією у Луцьку
Повідомили, хто та скільки боргує податку за свої дорогі автівки із реєстрацією у Луцьку
Повідомили, хто та скільки боргує податку за свої дорогі автівки із реєстрацією у Луцьку
Повідомили, хто та скільки боргує податку за свої дорогі автівки із реєстрацією у Луцьку

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Теги: Луцьк, податок, гроші, автомобілі, ГУ ДФС, Волинь
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