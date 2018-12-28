Власники дорогих автівок із реєстрацією у Луцьку боргують транспортний податок





Наразі у переліку таких боржників місцевих бюджетів – 77 громадян та підприємців – фізичних осіб. Про це інформує Луцьке управління



Головне управління ДФС у Волинській області нагадує, що своєчасно та у повному обсязі сплачувати податки, збори та митні платежів громадян зобов’язують ст. 67 Конституції України та ст. ст. 25,38 Податкового кодексу України.



Тож у разі ігнорування боржниками свого конституційного обов’язку фахівці ДФС в межах компетенції на підставі п.87.11 ст.87 Податкового кодексу України звертатимуться до суду з позовами про стягнення податкового боргу.



Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснює державна виконавча служба відповідно до норм закону про виконавче провадження.



Зауважимо, що у списках боржників, для прикладу, - депутат Волиньради Василь Столяр, екс-регіонал та колишній начальник державної інспекції з питань захисту прав споживачів у Волинській області Іван Смоленг та інші відомі на місцевому рівні люди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власники дорогих автомобілів з місцем реєстрації у місті Луцьк та Луцькому районі, мають своєчасно сплачувати податковий борг з транспортного податку.Наразі у переліку таких боржників місцевих бюджетів – 77 громадян та підприємців – фізичних осіб. Про це інформує Луцьке управління ГУ ДФС у Волинській області.Головне управління ДФС у Волинській області нагадує, що своєчасно та у повному обсязі сплачувати податки, збори та митні платежів громадян зобов’язують ст. 67 Конституції України та ст. ст. 25,38 Податкового кодексу України.Тож у разі ігнорування боржниками свого конституційного обов’язку фахівці ДФС в межах компетенції на підставі п.87.11 ст.87 Податкового кодексу України звертатимуться до суду з позовами про стягнення податкового боргу.Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснює державна виконавча служба відповідно до норм закону про виконавче провадження.Зауважимо, що у списках боржників, для прикладу, - депутат Волиньради, екс-регіонал та колишній начальник державної інспекції з питань захисту прав споживачів у Волинській областіта інші відомі на місцевому рівні люди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію