До громади під Луцьком приєднається декілька сіл





Про це повідомили на сайті



Питання про надання згоди на добровільне приєднання до Підгайцівської ОТГ Романівської сільської ради розглянули на минулій позачерговій сесії Підгайцівської сільської ради.



Депутати одноголосно дали «добро» на приєднання.



«Ми вже готові стати частиною Підгайцівської ОТГ і хочемо, щоб це відбулося якнайшвидше», – прокоментувала секретар Романівської сільської ради Оксана Марченко.



Довідково:



У селі Романів діють загальноосвітня школа I-III ступенів, дитячий садок, будинок культури, ФАП. На території Романівської сільради розміщене одне з кращих сільгосппідприємств Луцького району і Волинської області – СГТОВ «Романів».

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