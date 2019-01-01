вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До громади під Луцьком приєднається декілька сіл

До громади під Луцьком приєднається декілька сіл
До Підгайцівської ОТГ приєднаються села Романів, Новокотів, Ботин, Верхівка Романівської сільської ради.

Про це повідомили на сайті громади.

Питання про надання згоди на добровільне приєднання до Підгайцівської ОТГ Романівської сільської ради розглянули на минулій позачерговій сесії Підгайцівської сільської ради.

Депутати одноголосно дали «добро» на приєднання.

«Ми вже готові стати частиною Підгайцівської ОТГ і хочемо, щоб це відбулося якнайшвидше», – прокоментувала секретар Романівської сільської ради Оксана Марченко.

Довідково:

У селі Романів діють загальноосвітня школа I-III ступенів, дитячий садок, будинок культури, ФАП. На території Романівської сільради розміщене одне з кращих сільгосппідприємств Луцького району і Волинської області – СГТОВ «Романів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Підгайці, ОТГ, Волинь, громада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в квартирі повісився дідусь
Сьогодні, 11:46
У Луцьку не дали землю скандальному забудовнику
Сьогодні, 11:43
До громади під Луцьком приєднається декілька сіл
Сьогодні, 11:38
У Луцьку зведуть нову багатоповерхівку
Сьогодні, 11:34
Луцькрада просить перевірити «Волиньобленерго» через випадок з погорілою технікою
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
«Догоряло в мене на очах»: голова Підгайцівської ОТГ розповів, хто підпалив автомобілі «Догоряло в мене на очах»: голова Підгайцівської ОТГ розповів, хто підпалив автомобілі
30 січень, 11:33
Село на Волині нарешті визначилось з громадою, до якої буде приєднуватися Село на Волині нарешті визначилось з громадою, до якої буде приєднуватися
12 червень, 03:24
У Велицькій ОТГ – конкурс на кращий логотип для громади У Велицькій ОТГ – конкурс на кращий логотип для громади
01 травень, 18:16
ЦВК призначила вибори у громаді на Волині ЦВК призначила вибори у громаді на Волині
21 квітень, 07:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку дали 50 тисяч премії за невдалі проекти облаштування Старого ринку
Сьогодні, 12:58
 0
Як зможу «видихнути», першим ділом привезу вудку: «некабінетно» про нового головного копа Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:32
 0
Бути в тренді: роботу депутатських комісій Луцькради транслюватимуть онлайн
Сьогодні, 12:30
 0
На Волині побили і вивезли на закинутий терикон чоловіка
Сьогодні, 12:14
 0
Через «Ягодин» намагався проїхати іноземець, який перебував у розшуку
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿