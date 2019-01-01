У Луцьку не дали землю скандальному забудовнику

У Луцьку ТзОВ «Луцькміськбуд» не поновили договір оренди на земельну ділянку на вулиці Драгоманова, 15 площею 0,1451 га.Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.. Нині справа про повернення землі знаходиться в суді. Одночасно забудовник подав документи, щоб продовжити оренду ділянки на Драгоманова. До того ж,Депутатповідомив, що забудовник постійно не з‘являється на комісії щодо діяльності на Кафедральній, тож вважає недоцільним надання землі на Драгоманова.«Там є 4% незавершеного будівництва. Скажіть, що це може бути? Якесь сміття? Це просто афера!» – заявив депутаті попросив провести перевірку щодо того, хто надавав висновок.Депутатпопросив в.о. мера Луцька розібратися з будівництвом на Кафедральній і якщо там нічого не роблять, демонтувати паркан довкола.У підсумку, обранці громади вирішили не давати землю «Луцькміськбуду» на Драгоманова.