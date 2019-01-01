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У Луцьку не дали землю скандальному забудовнику

У Луцьку не дали землю скандальному забудовнику
У Луцьку ТзОВ «Луцькміськбуд» не поновили договір оренди на земельну ділянку на вулиці Драгоманова, 15 площею 0,1451 га.

Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.

Фірма «Луцькміськбуд» пов’язана зі скандальним будівництвом на Кафедральній, 13. Нині справа про повернення землі знаходиться в суді. Одночасно забудовник подав документи, щоб продовжити оренду ділянки на Драгоманова. До того ж, «Луцькміськбуд» зареєстрував там 4 % незавершеного будівництва.

Депутат Андрій Білан повідомив, що забудовник постійно не з‘являється на комісії щодо діяльності на Кафедральній, тож вважає недоцільним надання землі на Драгоманова.

«Там є 4% незавершеного будівництва. Скажіть, що це може бути? Якесь сміття? Це просто афера!» – заявив депутат Павло Данильчук і попросив провести перевірку щодо того, хто надавав висновок.

Депутат Віктор Ящук попросив в.о. мера Луцька розібратися з будівництвом на Кафедральній і якщо там нічого не роблять, демонтувати паркан довкола.

У підсумку, обранці громади вирішили не давати землю «Луцькміськбуду» на Драгоманова.

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Теги: Луцькміськбуд, скандал, Кафедральна, Драгоманова
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