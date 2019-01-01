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У Луцьку в квартирі повісився дідусь

У Луцьку в квартирі повісився дідусь
У Луцьку 94-річний чоловік скоїв самогубство через численні хвороби, які не давали жити.

Повідомлення в поліцію про виявлення людини без ознак життя надійшло до поліції 25 червня,- пише газета Волинь-нова.

Зазначається, що інцидент трапився на вулиці Гордіюк. Син виявив повішеним батька.

На місці події знайшли передсмертну записку потерпілого, в якій він просить нікого не звинувачувати у смерті, адже винні – його хвороби.

Практично, він не міг пересуватись навіть по квартирі, тому й вчинив самогубство.

Чоловік останні роки страждав на атеросклероз, рак прямої кишки, варикоз, аденому простати, хронічний гастрит і бронхіт та ще й був глухим.

«Іншого виходу в мене не було», - йдеться в записці.

Ольга БУЗУЛУК.

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Теги: повісився, дідусь
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