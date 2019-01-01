У Луцьку в квартирі повісився дідусь
Сьогодні, 11:46
У Луцьку 94-річний чоловік скоїв самогубство через численні хвороби, які не давали жити.
Повідомлення в поліцію про виявлення людини без ознак життя надійшло до поліції 25 червня,- пише газета Волинь-нова.
Зазначається, що інцидент трапився на вулиці Гордіюк. Син виявив повішеним батька.
На місці події знайшли передсмертну записку потерпілого, в якій він просить нікого не звинувачувати у смерті, адже винні – його хвороби.
Практично, він не міг пересуватись навіть по квартирі, тому й вчинив самогубство.
Чоловік останні роки страждав на атеросклероз, рак прямої кишки, варикоз, аденому простати, хронічний гастрит і бронхіт та ще й був глухим.
«Іншого виходу в мене не було», - йдеться в записці.
Ольга БУЗУЛУК.
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Повідомлення в поліцію про виявлення людини без ознак життя надійшло до поліції 25 червня,- пише газета Волинь-нова.
Зазначається, що інцидент трапився на вулиці Гордіюк. Син виявив повішеним батька.
На місці події знайшли передсмертну записку потерпілого, в якій він просить нікого не звинувачувати у смерті, адже винні – його хвороби.
Практично, він не міг пересуватись навіть по квартирі, тому й вчинив самогубство.
Чоловік останні роки страждав на атеросклероз, рак прямої кишки, варикоз, аденому простати, хронічний гастрит і бронхіт та ще й був глухим.
«Іншого виходу в мене не було», - йдеться в записці.
Ольга БУЗУЛУК.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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