У Луцьку в квартирі повісився дідусь





Повідомлення в поліцію про виявлення людини без ознак життя надійшло до поліції 25 червня,- пише газета



Зазначається, що інцидент трапився на вулиці Гордіюк. Син виявив повішеним батька.



На місці події знайшли передсмертну записку потерпілого, в якій він просить нікого не звинувачувати у смерті, адже винні – його хвороби.



Практично, він не міг пересуватись навіть по квартирі, тому й вчинив самогубство.



Чоловік останні роки страждав на атеросклероз, рак прямої кишки, варикоз, аденому простати, хронічний гастрит і бронхіт та ще й був глухим.



«Іншого виходу в мене не було», - йдеться в записці.



Ольга БУЗУЛУК.

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