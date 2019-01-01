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Через «Ягодин» намагався проїхати іноземець, який перебував у розшуку

Через «Ягодин» намагався проїхати іноземець, який перебував у розшуку
На пункті пропуску «Ягодин» виявили громадянина Нідерландів, якого з 2018 року розшукували правоохоронні органи Франції.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зазначають, що чоловік їхав рейсовим автобусом до Варшави через пункт пропуску «Ягодин».

За фактами поінформовували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Іноземця передали співробітникам Національної поліції.

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Теги: Волинь, митниця, ДФС
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