Через «Ягодин» намагався проїхати іноземець, який перебував у розшуку





Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.



Зазначають, що чоловік їхав рейсовим автобусом до Варшави через пункт пропуску «Ягодин».



За фактами поінформовували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Іноземця передали співробітникам Національної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті пропуску «Ягодин» виявили громадянина Нідерландів, якого з 2018 року розшукували правоохоронні органи Франції.Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.Зазначають, що чоловік їхав рейсовим автобусом до Варшави через пункт пропуску «Ягодин».За фактами поінформовували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Іноземця передали співробітникам Національної поліції.

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