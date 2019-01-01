Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. КТП-265 09:00-17:00Пилорамас. Селець, вул.: Лопатіна2. КТП-124, Л-2 09:00-17:00 Водонапірна башта с. Хмелів, вул.: Центральна, 44, Щорса, Нова3. КТП-328 09:00-17:00 с. Чорників - повністю1. 09:00-17:00ТзОВ "Волинь-Зерно-Продукт" Зерносклад (резерв)Цегівська сільська рада БашняТзОВ Горохів-насіння КомплексМолитовний будинок Молитовний будинокФОП Томашук Г.Т. ЛарьокФГ Киричук С.А. КонюшняПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗПАТ"Укртелеком" ЦЕЗ-2Горохівський районний відділ освіти школаБранівська сільська рада КлубЦерква ЦеркваФОП Гель В.В МагазиниКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАППОСП "Мрія" БригадаПОСП "Мрія" БригадаПОСП "Мрія" ПилорамаДТГ Львівcька залізниця ПереїздГорохівська лікарня ветеринарної медицини ветдільницяПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗБранівська сільська рада БашняФОП Точинюк В.А магазинКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПЦерква ЦеркваГорохівський районний відділ освіти котельня школиГорохівський районний відділ освіти ШколаБранівська сільська рада Клуб смт. Мар'янівка:вул. Гагаріна,вул. Галана,вул. Ювілейна,вул. Лугова,вул. Трудовавул. Гоголя,вул. Грушевського,вул. Соборна,вул. І. Франка,вул. За річкоювул. Озернавул. Б. Хмельницькогос. Довге:вул. Зариванськас. Довге:вул. Букасівка,вул. Зарічна,вул. Молодіжнас. Довге:вул. Букасівка,вул. Польовас. Борисковичі:вул. Центральнавул. Валентиновавул. Миськовавул. Кленова,вул. Мельникова,вул. Центральна1. 9:30-15:30магазини ФОП Кужель, ФОП Левчук с.Луковичі вул.Селянська 1-461. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2ЩТП-376 09:30 – 16:00 с.Осівці,вул.Мозолицька, вул. Лесі Українки1. ПЛ-10кВ 84-059:00-17:00ПЛ-10кВ 84-05КТП-188ПАТ"Укртрансгаз"ЩТП-580 с.ДерноКТП-467 с.ДерноДТГО "Львівська залізниця "КТП-419 с.ДерноКів.рай.держ. лікарня ветеринарної медициниПАТ"Гнідавський цукровий завод"Свято-Михайлівська громада УПЦТзОВ "Джерела"ФОП Поліщук Юрій ОлександровичФОП Хом"як Тетяна ЕдуардівнаФОП Мартинюк Ігор ВолодимировичЦерква Святого Андрія ПервозванногоФОП Денисов Сергій БорисовичКТП-446ДТГО "Львівська залізниця "ЗТП-440Цуманське ВУЖКГ ПЛ-10кВ 84-05КТП-188ЩТП-580 с.Дерновул.ЗаізничнаКТП-467 с.ДерноКТП-419 с.Дерновул.Спеціалістіввул.Незалежності,Вимкнень споживачів не запланованоІнформацію не надано1. ТП-169 Камера Тр-раРемонт Тр-ра 13:30-17:00 П-ць Єфремов, офіс «Пінгвін»,Укрземпроект, База ЖКП №3,Магазин «Іванна», Фотолабораторія,Магазин «Ангеліна», ЄврометМагазин продтоварів, Торгово-офісне приміщення, вул. Винниченка 49, 51, 47, 51-611. КТП-9 10:00-16:00 с. Усичі (Будки), вул. Нова, Польова2. КТП-553 10:00-16:00 ФОП Васильковський,школа с. Голишів с. Голишів, вул. Галана, Садова, С.Стрільців, Вишнева3. КТП-236 9:30-17:00 Артсвердловина с. Вигуричі, вул. Центральна4. ПЛ-10 Л-31-01 від ЛР-102 9:30-17:00 Табір «Ровесник»Садівниче т-во «Боголюби» с. Всеволодівка, вул. Степова1. 9:00 – 17:00сільрадаЦеркваМагазин с.Нудижес.Нудиже1. 10:00-15:40 Лісопилки, магазини, школа, дит.содочок с.Залізниця, с.Лобна1. 10:00-17:00ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Костюхнівська сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква , Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Костюхнівка2. 10:00-17:00 КТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).ЩТП-463,с. Розничі - ТзОВ "УкрТАУЕР" (тел. вежа).КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-136 - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).КТП-347 – Церква, Молитовний будинок,1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Хвильового, 1-18вул.Володимирська, 1-27вул.Дорошенка, 44-70б-р Шевченка, 44А2. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Полуботка, 1-15, 2-18вул.Ціолковського, 1-23, 2-18вул.К.Савура1. КТП-347 10:00-16:00 - с.Річиця х.Ольхове1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, ГагарінаВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:30с.Літин