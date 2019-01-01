Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. КТП-265 09:00-17:00
Пилорама
с. Селець, вул.: Лопатіна
2. КТП-124, Л-2 09:00-17:00 Водонапірна башта с. Хмелів, вул.: Центральна, 44, Щорса, Нова
3. КТП-328 09:00-17:00 с. Чорників - повністю
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ТзОВ "Волинь-Зерно-Продукт" Зерносклад (резерв)
Цегівська сільська рада Башня
ТзОВ Горохів-насіння Комплекс
Молитовний будинок Молитовний будинок
ФОП Томашук Г.Т. Ларьок
ФГ Киричук С.А. Конюшня
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ПАТ"Укртелеком" ЦЕЗ-2
Горохівський районний відділ освіти школа
Бранівська сільська рада Клуб
Церква Церква
ФОП Гель В.В Магазини
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ПОСП "Мрія" Бригада
ПОСП "Мрія" Бригада
ПОСП "Мрія" Пилорама
ДТГ Львівcька залізниця Переїзд
Горохівська лікарня ветеринарної медицини ветдільниця
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Бранівська сільська рада Башня
ФОП Точинюк В.А магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Церква Церква
Горохівський районний відділ освіти котельня школи
Горохівський районний відділ освіти Школа
Бранівська сільська рада Клуб смт. Мар'янівка:
вул. Гагаріна,
вул. Галана,
вул. Ювілейна,
вул. Лугова,
вул. Трудова
вул. Гоголя,
вул. Грушевського,
вул. Соборна,
вул. І. Франка,
вул. За річкою
вул. Озерна
вул. Б. Хмельницького
с. Довге:
вул. Зариванська
с. Довге:
вул. Букасівка,
вул. Зарічна,
вул. Молодіжна
с. Довге:
вул. Букасівка,
вул. Польова
с. Борисковичі:
вул. Центральна
вул. Валентинова
вул. Миськова
вул. Кленова,
вул. Мельникова,
вул. Центральна
Іваничівський район
1. 9:30-15:30
магазини ФОП Кужель, ФОП Левчук с.Луковичі вул.Селянська 1-46
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2
ЩТП-376 09:30 – 16:00 с.Осівці,вул.Мозолицька, вул. Лесі Українки
Ківерцівський район
1. ПЛ-10кВ 84-05
9:00-17:00
ПЛ-10кВ 84-05
КТП-188
ПАТ"Укртрансгаз"
ЩТП-580 с.Дерно
КТП-467 с.Дерно
ДТГО "Львівська залізниця "
КТП-419 с.Дерно
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
ПАТ"Гнідавський цукровий завод"
Свято-Михайлівська громада УПЦ
ТзОВ "Джерела"
ФОП Поліщук Юрій Олександрович
ФОП Хом"як Тетяна Едуардівна
ФОП Мартинюк Ігор Володимирович
Церква Святого Андрія Первозванного
ФОП Денисов Сергій Борисович
КТП-446
ДТГО "Львівська залізниця "
ЗТП-440
Цуманське ВУЖКГ ПЛ-10кВ 84-05
КТП-188
ЩТП-580 с.Дерно
вул.Заізнична
КТП-467 с.Дерно
КТП-419 с.Дерно
вул.Спеціалістів
вул.Незалежності,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. ТП-169 Камера Тр-ра
Ремонт Тр-ра 13:30-17:00 П-ць Єфремов, офіс «Пінгвін»,
Укрземпроект, База ЖКП №3,
Магазин «Іванна», Фотолабораторія,
Магазин «Ангеліна», Євромет
Магазин продтоварів, Торгово-офісне приміщення, вул. Винниченка 49, 51, 47, 51-61
Луцький район
1. КТП-9 10:00-16:00 с. Усичі (Будки), вул. Нова, Польова
2. КТП-553 10:00-16:00 ФОП Васильковський,
школа с. Голишів с. Голишів, вул. Галана, Садова, С.Стрільців, Вишнева
3. КТП-236 9:30-17:00 Артсвердловина с. Вигуричі, вул. Центральна
4. ПЛ-10 Л-31-01 від ЛР-102 9:30-17:00 Табір «Ровесник»
Садівниче т-во «Боголюби» с. Всеволодівка, вул. Степова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
сільрада
Церква
Магазин с.Нудиже
с.Нудиже
Любешівський район
1. 10:00-15:40 Лісопилки, магазини, школа, дит.содочок с.Залізниця, с.Лобна
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Костюхнівська сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква , Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Костюхнівка
2. 10:00-17:00 КТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).
ЩТП-463,с. Розничі - ТзОВ "УкрТАУЕР" (тел. вежа).
КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-136 - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).
КТП-347 – Церква, Молитовний будинок,
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Полуботка, 1-15, 2-18
вул.Ціолковського, 1-23, 2-18
вул.К.Савура
Ратнівський район
1. КТП-347 10:00-16:00 - с.Річиця х.Ольхове
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30
с.Літин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. КТП-265 09:00-17:00
Пилорама
с. Селець, вул.: Лопатіна
2. КТП-124, Л-2 09:00-17:00 Водонапірна башта с. Хмелів, вул.: Центральна, 44, Щорса, Нова
3. КТП-328 09:00-17:00 с. Чорників - повністю
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ТзОВ "Волинь-Зерно-Продукт" Зерносклад (резерв)
Цегівська сільська рада Башня
ТзОВ Горохів-насіння Комплекс
Молитовний будинок Молитовний будинок
ФОП Томашук Г.Т. Ларьок
ФГ Киричук С.А. Конюшня
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ПАТ"Укртелеком" ЦЕЗ-2
Горохівський районний відділ освіти школа
Бранівська сільська рада Клуб
Церква Церква
ФОП Гель В.В Магазини
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ПОСП "Мрія" Бригада
ПОСП "Мрія" Бригада
ПОСП "Мрія" Пилорама
ДТГ Львівcька залізниця Переїзд
Горохівська лікарня ветеринарної медицини ветдільниця
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Бранівська сільська рада Башня
ФОП Точинюк В.А магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Церква Церква
Горохівський районний відділ освіти котельня школи
Горохівський районний відділ освіти Школа
Бранівська сільська рада Клуб смт. Мар'янівка:
вул. Гагаріна,
вул. Галана,
вул. Ювілейна,
вул. Лугова,
вул. Трудова
вул. Гоголя,
вул. Грушевського,
вул. Соборна,
вул. І. Франка,
вул. За річкою
вул. Озерна
вул. Б. Хмельницького
с. Довге:
вул. Зариванська
с. Довге:
вул. Букасівка,
вул. Зарічна,
вул. Молодіжна
с. Довге:
вул. Букасівка,
вул. Польова
с. Борисковичі:
вул. Центральна
вул. Валентинова
вул. Миськова
вул. Кленова,
вул. Мельникова,
вул. Центральна
Іваничівський район
1. 9:30-15:30
магазини ФОП Кужель, ФОП Левчук с.Луковичі вул.Селянська 1-46
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2
ЩТП-376 09:30 – 16:00 с.Осівці,вул.Мозолицька, вул. Лесі Українки
Ківерцівський район
1. ПЛ-10кВ 84-05
9:00-17:00
ПЛ-10кВ 84-05
КТП-188
ПАТ"Укртрансгаз"
ЩТП-580 с.Дерно
КТП-467 с.Дерно
ДТГО "Львівська залізниця "
КТП-419 с.Дерно
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
ПАТ"Гнідавський цукровий завод"
Свято-Михайлівська громада УПЦ
ТзОВ "Джерела"
ФОП Поліщук Юрій Олександрович
ФОП Хом"як Тетяна Едуардівна
ФОП Мартинюк Ігор Володимирович
Церква Святого Андрія Первозванного
ФОП Денисов Сергій Борисович
КТП-446
ДТГО "Львівська залізниця "
ЗТП-440
Цуманське ВУЖКГ ПЛ-10кВ 84-05
КТП-188
ЩТП-580 с.Дерно
вул.Заізнична
КТП-467 с.Дерно
КТП-419 с.Дерно
вул.Спеціалістів
вул.Незалежності,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. ТП-169 Камера Тр-ра
Ремонт Тр-ра 13:30-17:00 П-ць Єфремов, офіс «Пінгвін»,
Укрземпроект, База ЖКП №3,
Магазин «Іванна», Фотолабораторія,
Магазин «Ангеліна», Євромет
Магазин продтоварів, Торгово-офісне приміщення, вул. Винниченка 49, 51, 47, 51-61
Луцький район
1. КТП-9 10:00-16:00 с. Усичі (Будки), вул. Нова, Польова
2. КТП-553 10:00-16:00 ФОП Васильковський,
школа с. Голишів с. Голишів, вул. Галана, Садова, С.Стрільців, Вишнева
3. КТП-236 9:30-17:00 Артсвердловина с. Вигуричі, вул. Центральна
4. ПЛ-10 Л-31-01 від ЛР-102 9:30-17:00 Табір «Ровесник»
Садівниче т-во «Боголюби» с. Всеволодівка, вул. Степова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
сільрада
Церква
Магазин с.Нудиже
с.Нудиже
Любешівський район
1. 10:00-15:40 Лісопилки, магазини, школа, дит.содочок с.Залізниця, с.Лобна
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Костюхнівська сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква , Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Костюхнівка
2. 10:00-17:00 КТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).
ЩТП-463,с. Розничі - ТзОВ "УкрТАУЕР" (тел. вежа).
КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-136 - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).
КТП-347 – Церква, Молитовний будинок,
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Полуботка, 1-15, 2-18
вул.Ціолковського, 1-23, 2-18
вул.К.Савура
Ратнівський район
1. КТП-347 10:00-16:00 - с.Річиця х.Ольхове
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30
с.Літин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 червня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку пропонують облаштувати блокпост на місці зливу нечистот
Сьогодні, 18:50
Волинським лікарням куплять 9 дороговартісних УЗД-апаратів
Сьогодні, 18:20