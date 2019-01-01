На Волині з будинку бабусі винесли гроші і коштовності





Правоохоронці розповіли, що ймовірно крадіжка трапилася в період між 22 та 25 червня, - повідомляє



Невідомі особи потрапили в квартиру, підібравши ключ.



Пенсіонерка зберігала кошти на поличці в шафі. З будинку винесли 26 тисяч гривень. Злодії разом з коштами забрали золоту каблучку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі до відділу поліції звернулася 82-річна місцева жителька та повідомила про те, що в неї зникли кошти.Правоохоронці розповіли, що ймовірно крадіжка трапилася в період між 22 та 25 червня, - повідомляє Буг Невідомі особи потрапили в квартиру, підібравши ключ.Пенсіонерка зберігала кошти на поличці в шафі. З будинку винесли 26 тисяч гривень. Злодії разом з коштами забрали золоту каблучку.

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