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На Волині з будинку бабусі винесли гроші і коштовності

На Волині з будинку бабусі винесли гроші і коштовності
У Володимир-Волинському районі до відділу поліції звернулася 82-річна місцева жителька та повідомила про те, що в неї зникли кошти.

Правоохоронці розповіли, що ймовірно крадіжка трапилася в період між 22 та 25 червня, - повідомляє Буг.

Невідомі особи потрапили в квартиру, підібравши ключ.

Пенсіонерка зберігала кошти на поличці в шафі. З будинку винесли 26 тисяч гривень. Злодії разом з коштами забрали золоту каблучку.


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Теги: Володимир-Волинський, пограбували, 26 тисяч гривень, пенсіонерка
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