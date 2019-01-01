На Волині з будинку бабусі винесли гроші і коштовності
Сьогодні, 13:03
У Володимир-Волинському районі до відділу поліції звернулася 82-річна місцева жителька та повідомила про те, що в неї зникли кошти.
Правоохоронці розповіли, що ймовірно крадіжка трапилася в період між 22 та 25 червня, - повідомляє Буг.
Невідомі особи потрапили в квартиру, підібравши ключ.
Пенсіонерка зберігала кошти на поличці в шафі. З будинку винесли 26 тисяч гривень. Злодії разом з коштами забрали золоту каблучку.
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Правоохоронці розповіли, що ймовірно крадіжка трапилася в період між 22 та 25 червня, - повідомляє Буг.
Невідомі особи потрапили в квартиру, підібравши ключ.
Пенсіонерка зберігала кошти на поличці в шафі. З будинку винесли 26 тисяч гривень. Злодії разом з коштами забрали золоту каблучку.
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