Лучанину, який жорстоко вбив двох цуценят, «світить» до 8 років тюрми
Сьогодні, 13:10
Судитимуть лучанина, який жорстоко убив цуценят.
Нагадаємо, що зранку 28 травня 2019 року чоловік на території одного з гаражних кооперативів у Луцьку забив арматурою двох безпритульних цуценят та викинув їхні тіла за паркан, - пише прес-служба прокуратури області.
Подія набула неабиякого розголосу в обласному центрі Волині.
Нині лучанина обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України, й невдовзі він постане перед судом.
Винуватість свою у вчиненні злочину чоловік визнав та у скоєному розкаявся.
Зауважимо, що в Україні посилено відповідальність за жорстоке поводження з тваринами і за вчинений лучанином злочин санкцією ч.3 ст. 299 КК України передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, що зранку 28 травня 2019 року чоловік на території одного з гаражних кооперативів у Луцьку забив арматурою двох безпритульних цуценят та викинув їхні тіла за паркан, - пише прес-служба прокуратури області.
Подія набула неабиякого розголосу в обласному центрі Волині.
Нині лучанина обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України, й невдовзі він постане перед судом.
Винуватість свою у вчиненні злочину чоловік визнав та у скоєному розкаявся.
Зауважимо, що в Україні посилено відповідальність за жорстоке поводження з тваринами і за вчинений лучанином злочин санкцією ч.3 ст. 299 КК України передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Волыньпост,спасибо большое за информацию и если не сложно то держите в курсе по данному уроду.
Останні новини
У Нацбанку пояснили, чому вводять купюру номіналом 1000 гривень
Сьогодні, 13:31
Лучанину, який жорстоко вбив двох цуценят, «світить» до 8 років тюрми
Сьогодні, 13:10
На Волині з будинку бабусі винесли гроші і коштовності
Сьогодні, 13:03