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Лучанину, який жорстоко вбив двох цуценят, «світить» до 8 років тюрми

Лучанину, який жорстоко вбив двох цуценят, «світить» до 8 років тюрми
Судитимуть лучанина, який жорстоко убив цуценят.

Нагадаємо, що зранку 28 травня 2019 року чоловік на території одного з гаражних кооперативів у Луцьку забив арматурою двох безпритульних цуценят та викинув їхні тіла за паркан, - пише прес-служба прокуратури області.

Подія набула неабиякого розголосу в обласному центрі Волині.

Нині лучанина обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України, й невдовзі він постане перед судом.

Винуватість свою у вчиненні злочину чоловік визнав та у скоєному розкаявся.

Зауважимо, що в Україні посилено відповідальність за жорстоке поводження з тваринами і за вчинений лучанином злочин санкцією ч.3 ст. 299 КК України передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.




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Теги: вбивство, цуценята
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Коментарі 1
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Волыньпост,спасибо большое за информацию и если не сложно то держите в курсе по данному уроду.
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