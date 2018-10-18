Лучанину, який жорстоко вбив двох цуценят, «світить» до 8 років тюрми





Нагадаємо, що зранку 28 травня 2019 року чоловік на території одного з гаражних кооперативів у Луцьку



Подія набула неабиякого розголосу в обласному центрі Волині.



Нині лучанина обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України, й невдовзі він постане перед судом.



Винуватість свою у вчиненні злочину чоловік визнав та у скоєному розкаявся.



Зауважимо, що в Україні посилено відповідальність за жорстоке поводження з тваринами і за вчинений лучанином злочин санкцією ч.3 ст. 299 КК України передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть лучанина, який жорстоко убив цуценят.Нагадаємо, що зранку 28 травня 2019 року чоловік на території одного з гаражних кооперативів у Луцьку забив арматурою двох безпритульних цуценят та викинув їхні тіла за паркан , - пише прес-служба прокуратури області.Подія набула неабиякого розголосу в обласному центрі Волині.Нині лучанина обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України, й невдовзі він постане перед судом.Винуватість свою у вчиненні злочину чоловік визнав та у скоєному розкаявся.Зауважимо, що в Україні посилено відповідальність за жорстоке поводження з тваринами і за вчинений лучанином злочин санкцією ч.3 ст. 299 КК України передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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