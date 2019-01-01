Веслувальники з Волині взяли «срібло» на Європейських іграх





Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.



Юрій Вандюк та Андрій Рибачок з Ковеля завоювали у фіналі срібні медалі у перегонах на каное С-2 на дистанції 1000 м.



Тренер спортсменів – Заслужений тренер України Федір Семенюк.



Веслувальники є учнями обласної школи вищої спортивної майстерності



Як інформує видання



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мінську (Білорусь) відбуваються ІІ Європейські ігри, у яких брали участь волинські веслувальники і стали срібними призерами.Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.таз Ковеля завоювали у фіналі срібні медалі у перегонах на каное С-2 на дистанції 1000 м.Тренер спортсменів – Заслужений тренер УкраїниВеслувальники є учнями обласної школи вищої спортивної майстерностіЯк інформує видання "Укрінформ" , перемогу у цій дисципліні здобув екіпаж з Румунії (3.40.919), а третіми стали росіяни (3.42.547).

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