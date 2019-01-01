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Веслувальники з Волині взяли «срібло» на Європейських іграх

Веслувальники з Волині взяли «срібло» на Європейських іграх
У Мінську (Білорусь) відбуваються ІІ Європейські ігри, у яких брали участь волинські веслувальники і стали срібними призерами.

Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Юрій Вандюк та Андрій Рибачок з Ковеля завоювали у фіналі срібні медалі у перегонах на каное С-2 на дистанції 1000 м.

Тренер спортсменів – Заслужений тренер України Федір Семенюк.

Веслувальники є учнями обласної школи вищої спортивної майстерності

Як інформує видання "Укрінформ", перемогу у цій дисципліні здобув екіпаж з Румунії (3.40.919), а третіми стали росіяни (3.42.547).









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Теги: перемога, срібні призери, Ковель, веслування, європейські ігри
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