Веслувальники з Волині взяли «срібло» на Європейських іграх
Сьогодні, 17:27
У Мінську (Білорусь) відбуваються ІІ Європейські ігри, у яких брали участь волинські веслувальники і стали срібними призерами.
Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Юрій Вандюк та Андрій Рибачок з Ковеля завоювали у фіналі срібні медалі у перегонах на каное С-2 на дистанції 1000 м.
Тренер спортсменів – Заслужений тренер України Федір Семенюк.
Веслувальники є учнями обласної школи вищої спортивної майстерності
Як інформує видання "Укрінформ", перемогу у цій дисципліні здобув екіпаж з Румунії (3.40.919), а третіми стали росіяни (3.42.547).
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Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Юрій Вандюк та Андрій Рибачок з Ковеля завоювали у фіналі срібні медалі у перегонах на каное С-2 на дистанції 1000 м.
Тренер спортсменів – Заслужений тренер України Федір Семенюк.
Веслувальники є учнями обласної школи вищої спортивної майстерності
Як інформує видання "Укрінформ", перемогу у цій дисципліні здобув екіпаж з Румунії (3.40.919), а третіми стали росіяни (3.42.547).
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