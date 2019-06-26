Випускниця з Волині єдина в Україні склала ЗНО з німецької мови на 200 балів





Нагадаємо, сертифікаційна робота з німецької мови налічувала 59 завдань різних форм та складалась із чотирьох частин: «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань), «Читання» (22 завдання), «Використання мови» (20 завдань) і «Письмо» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю), - пише



Марія Бусько успішно вирішила усі ці завдання та отримала найвищу кількість балів за результатами оцінювання.



Дівчина розповідає, що на такий результат навіть не сподівалася, проте була впевнена у своїх силах.



«Після того, як я відповіла на запитання, взялася перевіряти відповіді, які оприлюднили в інтернеті. Я перевірила все двічі і зрозуміла, що на тестах набрала максимальну кількість балів. Оскільки завдання, які передбачають розгорнуту відповідь, перевіряє людина, то я була впевнена, що тут буде присутній людський фактор і максимуму я не наберу. Проте, очікувала, що матиму понад 195 балів», – розповіла Марія.



Тепер колишня гімназистка обирає вуз, у який вступатиме, адже із хорошими результатами з усіх предметів ЗНО Марія матиме високий рейтинг і зможе скласти гідну конкуренцію вступникам провідних закладів вищої освіти України.



Проте випускниця запевняє, що вивчатиме німецьку філологію, адже саме ця іноземна мова полюбилася ще з кінця 5-го класу. Рушійною силою стала викладачка німецької, яка зуміла зацікавити дівчину своїм творчим підходом до підготовки уроків.



У тому, що дівчина досягне успіху впевнена її класна керівничка та вчителька історії Валентина Дацюк. Вона запевняє, що її вихованка володіє достатньою базою знань з усіх шкільних предметів, адже є медалісткою. На думку педагога, наявність хорошої бази загальних знань є показником ерудиції школярів.



За словами директора навчального закладу Людмили Шиян, протягом 11-річної історії проведення у місті ЗНО учні гімназії показують ідеальний результат уже вп’яте.



«Я вважаю, що наші учні досить непогано здають ЗНО. Ми дуже тішимося Марією Бусько та її успіхами. До того ж, у 2010 та 2015 роках гімназисти набрали максимум у ЗНО із математики, у 2014 – із хімії та біології. Цього року 200 балів учениця отримала з німецької мови», – розповідає директор гімназії Людмила Шиян.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учениця Нововолинської гімназії склала зовнішнє незалежне оцінювання з німецької мови на 200 балів.Нагадаємо, сертифікаційна робота з німецької мови налічувала 59 завдань різних форм та складалась із чотирьох частин: «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань), «Читання» (22 завдання), «Використання мови» (20 завдань) і «Письмо» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю), - пише Нововолинськ.com.ua. успішно вирішила усі ці завдання та отримала найвищу кількість балів за результатами оцінювання.Дівчина розповідає, що на такий результат навіть не сподівалася, проте була впевнена у своїх силах.«Після того, як я відповіла на запитання, взялася перевіряти відповіді, які оприлюднили в інтернеті. Я перевірила все двічі і зрозуміла, що на тестах набрала максимальну кількість балів. Оскільки завдання, які передбачають розгорнуту відповідь, перевіряє людина, то я була впевнена, що тут буде присутній людський фактор і максимуму я не наберу. Проте, очікувала, що матиму понад 195 балів», – розповіла Марія.Тепер колишня гімназистка обирає вуз, у який вступатиме, адже із хорошими результатами з усіх предметів ЗНО Марія матиме високий рейтинг і зможе скласти гідну конкуренцію вступникам провідних закладів вищої освіти України.Проте випускниця запевняє, що вивчатиме німецьку філологію, адже саме ця іноземна мова полюбилася ще з кінця 5-го класу. Рушійною силою стала викладачка німецької, яка зуміла зацікавити дівчину своїм творчим підходом до підготовки уроків.У тому, що дівчина досягне успіху впевнена її класна керівничка та вчителька історії. Вона запевняє, що її вихованка володіє достатньою базою знань з усіх шкільних предметів, адже є медалісткою. На думку педагога, наявність хорошої бази загальних знань є показником ерудиції школярів.За словами директора навчального закладу, протягом 11-річної історії проведення у місті ЗНО учні гімназії показують ідеальний результат уже вп’яте.«Я вважаю, що наші учні досить непогано здають ЗНО. Ми дуже тішимося Марією Бусько та її успіхами. До того ж, у 2010 та 2015 роках гімназисти набрали максимум у ЗНО із математики, у 2014 – із хімії та біології. Цього року 200 балів учениця отримала з німецької мови», – розповідає директор гімназії Людмила Шиян.

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