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Випускниця з Волині єдина в Україні склала ЗНО з німецької мови на 200 балів

Випускниця з Волині єдина в Україні склала ЗНО з німецької мови на 200 балів
Учениця Нововолинської гімназії склала зовнішнє незалежне оцінювання з німецької мови на 200 балів.

Нагадаємо, сертифікаційна робота з німецької мови налічувала 59 завдань різних форм та складалась із чотирьох частин: «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань), «Читання» (22 завдання), «Використання мови» (20 завдань) і «Письмо» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю), - пише Нововолинськ.com.ua.

Марія Бусько успішно вирішила усі ці завдання та отримала найвищу кількість балів за результатами оцінювання.

Дівчина розповідає, що на такий результат навіть не сподівалася, проте була впевнена у своїх силах.

«Після того, як я відповіла на запитання, взялася перевіряти відповіді, які оприлюднили в інтернеті. Я перевірила все двічі і зрозуміла, що на тестах набрала максимальну кількість балів. Оскільки завдання, які передбачають розгорнуту відповідь, перевіряє людина, то я була впевнена, що тут буде присутній людський фактор і максимуму я не наберу. Проте, очікувала, що матиму понад 195 балів», – розповіла Марія.

Тепер колишня гімназистка обирає вуз, у який вступатиме, адже із хорошими результатами з усіх предметів ЗНО Марія матиме високий рейтинг і зможе скласти гідну конкуренцію вступникам провідних закладів вищої освіти України.

Проте випускниця запевняє, що вивчатиме німецьку філологію, адже саме ця іноземна мова полюбилася ще з кінця 5-го класу. Рушійною силою стала викладачка німецької, яка зуміла зацікавити дівчину своїм творчим підходом до підготовки уроків.

У тому, що дівчина досягне успіху впевнена її класна керівничка та вчителька історії Валентина Дацюк. Вона запевняє, що її вихованка володіє достатньою базою знань з усіх шкільних предметів, адже є медалісткою. На думку педагога, наявність хорошої бази загальних знань є показником ерудиції школярів.

За словами директора навчального закладу Людмили Шиян, протягом 11-річної історії проведення у місті ЗНО учні гімназії показують ідеальний результат уже вп’яте.

«Я вважаю, що наші учні досить непогано здають ЗНО. Ми дуже тішимося Марією Бусько та її успіхами. До того ж, у 2010 та 2015 роках гімназисти набрали максимум у ЗНО із математики, у 2014 – із хімії та біології. Цього року 200 балів учениця отримала з німецької мови», – розповідає директор гімназії Людмила Шиян.




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Теги: Марія Бусько, волинянка
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