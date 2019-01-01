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Її тато пішов добровольцем в АТО, коли сам виховував 2-х діток: просять привітати доньку волинського Героя

Її тато пішов добровольцем в АТО, коли сам виховував 2-х діток: просять привітати доньку волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Олександра Головіна скоро відзначатиме своє 12-річчя. Її татко Головін Дмитро Володимирович у серпні 2014 року був призваний на військову службу за мобілізацією, як доброволець, приховавши те, що сам виховує двох діток (дружина покинула сім’ю раніше, виїхавши в Росію). Дмитро був навідником у 17-тій окремій танковій бригаді. Загинув 1 лютого 2015 року при обороні опорного пункту “Саша” у с. Троїцьке Попаснянського р-ну Луганської обл., під час нападу російських окупантів. Найважче було про загибель татка повідомити дітям.

Фактично сиротами залишилися двоє дітей – Олександра та її старший братик Іван, бо крім дідуся й бабусі у дітей нікого не залишилося…
Олександра вже закінчила шостий клас. Радіє з того, що у них дуже хороша та добра класна керівничка, яка чує та розуміє дітей. Тому всі учні прислухаються до її порад і настанов. Вчиться наша іменинниця, як сама каже: «нормально, хоча знаю, що можна було б краще. Сподіваюся, що в наступному класі я виправлюся, так як розумію що знання дуже потрібні».

Саша має цікаві захоплення – їй подобається кататися на героскутері чи скейті.

Раніше Саша хотіла стати ветеринаром, але тепер зрозуміла що все таки буде перукарем. І для того практикується на спеціальному манекені. Своїм найбільшим щастям вона вважає домашніх улюбленців, котрих бабуся жартома називає зоопарком. А й справді, у дівчини є папужка Кеша, хом’ячок Кексик, пекінес Жужа, дворовий пес Барсик та три котики.

Олександра намагається, якомога повноцінніше пізнавати світ. В попередні роки мала змогу побувати на відпочинку в Греції та Тунісі. Вражень багато, друзів ще більше і нестримне бажання ще подорожувати. Тому, що кожна країна це своя культура, свої традиції, своя історія.

Вдячна дівчинка каже: «Дякуючи волонтерам, людям які пройнялись нашим горем і підтримують нас я почала розуміти, що світ не такий поганий, і в ньому є набагато більше хороших людей. А не тих, що вбили мого тата».

Іменинниця має не лише багато захоплень, а й виконує перші обов’язки по господарству. Вона є прекрасною помічницею на грядках, на кухні, слідкує за порядком всюди. Оскільки, Саша живе з бабусею та дідусем, то в першу чергу намагаються їх не засмучувати, та в усьому їм допомагати. Адже вони її та братика найбільше люблять.

Олександра буде дуже рада вітальним листам (адресу нададуть).

Інформація для благодійників: ГОЛОВІНА ОЛЕКСАНДРА – невдовзі 12 років (27.06.2007). м. Володимир-Волинський. Зріст: 156; Розмір взуття: 37. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.


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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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