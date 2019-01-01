Її тато пішов добровольцем в АТО, коли сам виховував 2-х діток: просять привітати доньку волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.скоро відзначатиме своє 12-річчя. Її таткоу серпні 2014 року був призваний на військову службу за мобілізацією, як доброволець, приховавши те, що сам виховує двох діток (дружина покинула сім’ю раніше, виїхавши в Росію). Дмитро був навідником у 17-тій окремій танковій бригаді. Загинув 1 лютого 2015 року при обороні опорного пункту “Саша” у с. Троїцьке Попаснянського р-ну Луганської обл., під час нападу російських окупантів. Найважче було про загибель татка повідомити дітям.Фактично сиротами залишилися двоє дітей – Олександра та її старший братик Іван, бо крім дідуся й бабусі у дітей нікого не залишилося…Олександра вже закінчила шостий клас. Радіє з того, що у них дуже хороша та добра класна керівничка, яка чує та розуміє дітей. Тому всі учні прислухаються до її порад і настанов. Вчиться наша іменинниця, як сама каже: «нормально, хоча знаю, що можна було б краще. Сподіваюся, що в наступному класі я виправлюся, так як розумію що знання дуже потрібні».Саша має цікаві захоплення – їй подобається кататися на героскутері чи скейті.Раніше Саша хотіла стати ветеринаром, але тепер зрозуміла що все таки буде перукарем. І для того практикується на спеціальному манекені. Своїм найбільшим щастям вона вважає домашніх улюбленців, котрих бабуся жартома називає зоопарком. А й справді, у дівчини є папужка Кеша, хом’ячок Кексик, пекінес Жужа, дворовий пес Барсик та три котики.Олександра намагається, якомога повноцінніше пізнавати світ. В попередні роки мала змогу побувати на відпочинку в Греції та Тунісі. Вражень багато, друзів ще більше і нестримне бажання ще подорожувати. Тому, що кожна країна це своя культура, свої традиції, своя історія.Вдячна дівчинка каже: «Дякуючи волонтерам, людям які пройнялись нашим горем і підтримують нас я почала розуміти, що світ не такий поганий, і в ньому є набагато більше хороших людей. А не тих, що вбили мого тата».Іменинниця має не лише багато захоплень, а й виконує перші обов’язки по господарству. Вона є прекрасною помічницею на грядках, на кухні, слідкує за порядком всюди. Оскільки, Саша живе з бабусею та дідусем, то в першу чергу намагаються їх не засмучувати, та в усьому їм допомагати. Адже вони її та братика найбільше люблять.Олександра буде дуже рада вітальним листам (адресу нададуть).ГОЛОВІНА ОЛЕКСАНДРА – невдовзі 12 років (27.06.2007). м. Володимир-Волинський. Зріст: 156; Розмір взуття: 37. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.