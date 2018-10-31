Отримання банківських послуг з використанням ID-картки стане зручнішим, – ДМС України





З метою впровадження інноваційних підходів та розвитку цифрових технологій Національний банк та Державна міграційна служба України домовилися про комплексний перегляд нормативних документів, що регулюють процеси ідентифікації та верифікації клієнтів фінансових установ з використанням ID-карток. Про це пише



Після внесення відповідних змін банки зможуть не лише зчитати інформацію з чіпу ID-картки, але і упорядкувати правила її зберігання та обробки в електронному вигляді. Це дасть можливість значно зекономити час клієнтів на отримання банківських послуг та зробить їх доступнішими для громадян.



Нагадаємо, що українські фінансові установи повинні здійснювати обслуговування громадян за паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Водночас ID-картка використовується в Україні нарівні з попереднім зразком паспорту громадянина України у формі книжечки (зразка 1994 року), що видавався громадянам раніше.



ID-картка є самодостатнім посвідченням особи, тож використання такого документу жодним чином не обмежує можливості українців щодо користування банківськими або іншими послугами.



Зараз у банках і небанківських фінансових установах триває процес обладнання відділень та терміналів зчитувачами інформації з ID-карток.



У подальшому використання зазначених пристроїв дасть можливість цим установам:



Автоматизувати процеси ідентифікації та верифікації клієнтів;

Значно скоротити час обслуговування клієнтів;

Зменшити паперовий документообіг;

Мінімізувати вплив людського фактора.



Загалом дані з чіпу ID-картки уже можна зчитати за допомогою звичайних POS-терміналів, які встановлені у відділеннях банків. Ця опція є у стандартному меню вказаних пристроїв.



Довідково



Паспорт громадянина України у формі ID-картки, яка містить безконтактний електронний носій, запроваджено в Україні з 2016 року. Використання ID-картки є черговим кроком української держави у напрямі євроінтеграції та розвитку електронного урядування в Україні.



Основною перевагою ID-картки, на відміну від паспорта громадянина України у формі книжечки, є її високий рівень захисту. Саме безпека є головним мотивом запровадження біометричних документів у всьому світі. Завдяки вбудованому електронному чіпу ID-картку на сьогоднішній день неможливо підробити чи скопіювати. Станом на червень 2019 року в Україні вже оформлено понад 3,2 млн паспортів нового зразка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автоматизація процесів використання паспорту у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (далі – ID-картка), у фінансовій сфері стала головною темою обговорення під час спільної наради представників Національного банку та Державної міграційної служби України.З метою впровадження інноваційних підходів та розвитку цифрових технологій Національний банк та Державна міграційна служба України домовилися про комплексний перегляд нормативних документів, що регулюють процеси ідентифікації та верифікації клієнтів фінансових установ з використанням ID-карток. Про це пише ДМС України Після внесення відповідних змін банки зможуть не лише зчитати інформацію з чіпу ID-картки, але і упорядкувати правила її зберігання та обробки в електронному вигляді. Це дасть можливість значно зекономити час клієнтів на отримання банківських послуг та зробить їх доступнішими для громадян.Нагадаємо, що українські фінансові установи повинні здійснювати обслуговування громадян за паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Водночас ID-картка використовується в Україні нарівні з попереднім зразком паспорту громадянина України у формі книжечки (зразка 1994 року), що видавався громадянам раніше.ID-картка є самодостатнім посвідченням особи, тож використання такого документу жодним чином не обмежує можливості українців щодо користування банківськими або іншими послугами.Зараз у банках і небанківських фінансових установах триває процес обладнання відділень та терміналів зчитувачами інформації з ID-карток.Автоматизувати процеси ідентифікації та верифікації клієнтів;Значно скоротити час обслуговування клієнтів;Зменшити паперовий документообіг;Мінімізувати вплив людського фактора.Загалом дані з чіпу ID-картки уже можна зчитати за допомогою звичайних POS-терміналів, які встановлені у відділеннях банків. Ця опція є у стандартному меню вказаних пристроїв.

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