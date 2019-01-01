У Луцьку будівельники заставили газон мішками з матеріалами. ФОТО
Сьогодні, 14:02
У Луцьку інспектори муніципальної варти покарали будівельників, які залишили мішки з матеріалами на зелених насадженнях.
Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.
Складування будівельних матеріалів за межами будівельних майданчиків у невизначених для цього місцях на зелених насадженнях були виявлені інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, що є порушенням п.п. 2.5.5.1.3 Правил благоустрою міста Луцька.
Відповідальним особам видали приписи на термінове усунення вказаного порушення. У разі невиконання вимог приписів, на відповідальних осіб чекатиме протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.
Покарання за вказане порушення – від 340 до 1360 грн.
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Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.
Складування будівельних матеріалів за межами будівельних майданчиків у невизначених для цього місцях на зелених насадженнях були виявлені інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, що є порушенням п.п. 2.5.5.1.3 Правил благоустрою міста Луцька.
Відповідальним особам видали приписи на термінове усунення вказаного порушення. У разі невиконання вимог приписів, на відповідальних осіб чекатиме протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.
Покарання за вказане порушення – від 340 до 1360 грн.
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