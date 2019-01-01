У селі під Луцьком мопедист в'їхав у паркан: чоловік – у реанімації

У селі Лище Луцького району 38-річний місцевий житель на мопеді «Yamaha» в'їхав у паркан.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Інцидент трапився 25 червня близько 21 години.Мопедиста госпіталізували в реанімацію. Поліція розпочала кримінальне провадження.Слідчі поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілим тілесні ушкодження, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.