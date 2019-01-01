вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком мопедист в'їхав у паркан: чоловік – у реанімації

У селі під Луцьком мопедист в'їхав у паркан: чоловік – у реанімації
У селі Лище Луцького району 38-річний місцевий житель на мопеді «Yamaha» в'їхав у паркан.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Інцидент трапився 25 червня близько 21 години.

Мопедиста госпіталізували в реанімацію. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Слідчі поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілим тілесні ушкодження, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Волинь, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем
Сьогодні, 14:24
У селі під Луцьком мопедист в'їхав у паркан: чоловік – у реанімації
Сьогодні, 14:17
У Луцьку будівельники заставили газон мішками з матеріалами. ФОТО
Сьогодні, 14:02
Випускниця з Волині єдина в Україні склала ЗНО з німецької мови на 200 балів
Сьогодні, 13:42
У Нацбанку пояснили, чому вводять купюру номіналом 1000 гривень
Сьогодні, 13:31
Схожі новини
На Волині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем На Волині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем
Сьогодні, 14:24
На Волині мінівен з'їхав у кювет і перекинувся: пасажир загинув На Волині мінівен з'їхав у кювет і перекинувся: пасажир загинув
24 червень, 10:34
На Волині п'яний мотоцикліст збив пішохода На Волині п'яний мотоцикліст збив пішохода
20 червень, 15:37
Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині
19 червень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем
Сьогодні, 14:24
 0
У селі під Луцьком мопедист в'їхав у паркан: чоловік – у реанімації
Сьогодні, 14:17
 0
У Луцьку будівельники заставили газон мішками з матеріалами. ФОТО
Сьогодні, 14:02
 0
Випускниця з Волині єдина в Україні склала ЗНО з німецької мови на 200 балів
Сьогодні, 13:42
 0
У Нацбанку пояснили, чому вводять купюру номіналом 1000 гривень
Сьогодні, 13:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿