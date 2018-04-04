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Судитимуть чоловіка з Волині, який видобував бурштин біля рідного села

Судитимуть чоловіка з Волині, який видобував бурштин біля рідного села
У Маневицькому районі місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про незаконне видобування бурштину 27-річним мешканцем села Кукли.

Про це повідомили у прес-службі Волинської обласної прокуратури.

У період з 28 березня до 4 квітня 2019 року молодик без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, у лісовому масиві поблизу рідного села, застосовуючи мотопомпу видобував бурштин-сирець.

Йому повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (кримінальне правопорушення за частиною 2 стаття 240 КК України).

Триває досудове розслідування.

Зауважимо, що за вчинений чоловіком злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до трьох років позбавлення волі.



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Теги: бурштин, незаконне видобування, Маневичі, 3 роки тюрми
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