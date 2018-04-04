Судитимуть чоловіка з Волині, який видобував бурштин біля рідного села





Про це повідомили у прес-службі



У період з 28 березня до 4 квітня 2019 року молодик без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, у лісовому масиві поблизу рідного села, застосовуючи мотопомпу видобував бурштин-сирець.



Йому повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (кримінальне правопорушення за частиною 2 стаття 240 КК України).



Триває досудове розслідування.



Зауважимо, що за вчинений чоловіком злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до трьох років позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про незаконне видобування бурштину 27-річним мешканцем села Кукли.Про це повідомили у прес-службі Волинської обласної прокуратури. У період з 28 березня до 4 квітня 2019 року молодик без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, у лісовому масиві поблизу рідного села, застосовуючи мотопомпу видобував бурштин-сирець.Йому повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (кримінальне правопорушення за частиною 2 стаття 240 КК України).Триває досудове розслідування.Зауважимо, що за вчинений чоловіком злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до трьох років позбавлення волі.

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