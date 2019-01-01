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У Луцьку перекриють центр міста

У Луцьку перекриють центр міста
У Луцьку перекриють частину проспекту Волі у зв'язку із змаганнями зі спортивної ходьби «Луцька десятка».

Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцьк Григорій Пустовіт.

Змагання відбуватимуться 29-30 червня.

Зазначають, що через змагання перекриють дорожній рух проспектом Волі – від вулиці Паркової до вулиці Шопена, з 8 до 13 години.

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Теги: перекриття, Луцьк, рух
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