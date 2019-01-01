У Луцьку перекриють центр міста
Сьогодні, 14:40
У Луцьку перекриють частину проспекту Волі у зв'язку із змаганнями зі спортивної ходьби «Луцька десятка».
Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцьк Григорій Пустовіт.
Змагання відбуватимуться 29-30 червня.
Зазначають, що через змагання перекриють дорожній рух проспектом Волі – від вулиці Паркової до вулиці Шопена, з 8 до 13 години.
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Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцьк Григорій Пустовіт.
Змагання відбуватимуться 29-30 червня.
Зазначають, що через змагання перекриють дорожній рух проспектом Волі – від вулиці Паркової до вулиці Шопена, з 8 до 13 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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