У Луцьку перекриють центр міста





Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцьк Григорій Пустовіт.



Змагання відбуватимуться 29-30 червня.



Зазначають, що через змагання перекриють дорожній рух проспектом Волі – від вулиці Паркової до вулиці Шопена, з 8 до 13 години.

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