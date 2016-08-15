Встановили граничну ціну за опалення і гарячу воду для українців

Павло Петренко.



Інформацію оприлюднили на сайті



За словами очільника Мін’юсту, питання вартості комунальних платежів надзвичайно важливе і болісне для абсолютної більшості українців. Через непрозорість формування тарифів на опалення та безвідповідальність чиновників на місцях, які відповідають за ціноутворення, вартість тепла у різних областях України суттєво відрізняється. Не зважаючи на те, що вартість газу для всіх однакова, ціни на тепло і теплу воду значно відрізняються і подекуди перевищують 2 тисячі гривень.



«Для нас з вами, як споживачів, цікавим і важливим є сума, яка стоїть у платіжці. Громадяни України не повинні переплачувати за повітря і за неефективність місцевих постачальників послуг. Саме тому Кабінет Міністрів зафіксував економічно обґрунтовану граничну вартість тепла на рівні 1400 грн», – зазначив Міністр юстиції.



Повідомили, за попередніми оцінками зниження тарифів по всій країні становитиме близько 14 %, а в окремих містах люди платитимуть менше на 40 %.



Також Кабінет Міністрів, за ініціативи Володимира Гройсмана, прийняв постанову для врегулювання ціни на гарячу воду по всій Україні. Після прийняття документа максимальний тариф для населення становить 83 гривень за кубометр гарячої води для осель з рушникосушарками та 75 гривень за 1 кубічний метр – у разі відсутності сушарок.



Павло Петренко наголосив, що Кабінет Міністрів має повне право вводити економічно обґрунтовану ціну, оскільки постачальники є місцевими монополіями.



«Уряд виконує свою пряму функцію державного цінового регулювання і захисту прав споживачів – мільйонів українців, які не мають бути жертвами маніпуляцій місцевої «комунальної мафії», – зауважив він.



За його словами, Міністерство юстиції за дорученням Уряду оприлюднить список всіх теплопостачальників з інформацією про їх реальних власників, щоб українці бачили, хто конкретно наживається на переплатах за тепло і теплу воду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 26 червня, Кабінет Міністрів підтримав проект, який запроваджує граничну ціну за опалення на рівні 1400 гривень за гігакалорію та запускає інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку». Про це повідомив Міністр юстиціїІнформацію оприлюднили на сайті «Урядовий портал» За словами очільника Мін’юсту, питання вартості комунальних платежів надзвичайно важливе і болісне для абсолютної більшості українців. Через непрозорість формування тарифів на опалення та безвідповідальність чиновників на місцях, які відповідають за ціноутворення, вартість тепла у різних областях України суттєво відрізняється. Не зважаючи на те, що вартість газу для всіх однакова, ціни на тепло і теплу воду значно відрізняються і подекуди перевищують 2 тисячі гривень.«Для нас з вами, як споживачів, цікавим і важливим є сума, яка стоїть у платіжці. Громадяни України не повинні переплачувати за повітря і за неефективність місцевих постачальників послуг. Саме тому Кабінет Міністрів зафіксував економічно обґрунтовану граничну вартість тепла на рівні 1400 грн», – зазначив Міністр юстиції.Повідомили, за попередніми оцінками зниження тарифів по всій країні становитиме близько 14 %, а в окремих містах люди платитимуть менше на 40 %.Також Кабінет Міністрів, за ініціативи, прийняв постанову для врегулювання ціни на гарячу воду по всій Україні. Після прийняття документа максимальний тариф для населення становить 83 гривень за кубометр гарячої води для осель з рушникосушарками та 75 гривень за 1 кубічний метр – у разі відсутності сушарок.наголосив, що Кабінет Міністрів має повне право вводити економічно обґрунтовану ціну, оскільки постачальники є місцевими монополіями.«Уряд виконує свою пряму функцію державного цінового регулювання і захисту прав споживачів – мільйонів українців, які не мають бути жертвами маніпуляцій місцевої «комунальної мафії», – зауважив він.За його словами, Міністерство юстиції за дорученням Уряду оприлюднить список всіх теплопостачальників з інформацією про їх реальних власників, щоб українці бачили, хто конкретно наживається на переплатах за тепло і теплу воду.

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