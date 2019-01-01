У луцькому джаз-клубі виступить оригінальний колектив

У луцькому джаз-клубі «Цитра» виступить грузинсько-український музичний проект ULLAM.Ullam - авторський музичний проект з глибин серця, в якому немає конкретики стилю і направлення. Нью ейдж, лаунж, фанк чи брейкбіт, з мелодійним ніжним вокалом та красивими фортепіанними гармоніями.В складі групи – чотири світлі душі з неймовірно теплоюенергетикою, чотири стихії, що формують особливе гармонічнезлиття:– вокал, ефекти, тонгдрам– бас гітара– ударні– клавішні«Кожний з цих музикантів – самодостатній та наповнений виконавець. Всі відомі, як сольні артисти, так і учасники колаборацій з багатьма прекрасними музикантами і колективами України і закордону. Виступали на багатьох міжнародних фестивалях різних країн і напрямків від Koktebel Jazz до Sziget festival», – зазначають у клубі.Виступ відбудеться 4 липня. Початок – о 19:30.Вхід платний. Кількість квитків обмежена. Перші квитки – від 200 грн. Їх можна придбати безпосередньо у клубі «ЦИТРА» у години роботи.