У луцькому джаз-клубі виступить оригінальний колектив
Сьогодні, 15:36
У луцькому джаз-клубі «Цитра» виступить грузинсько-український музичний проект ULLAM.
Ullam - авторський музичний проект з глибин серця, в якому немає конкретики стилю і направлення. Нью ейдж, лаунж, фанк чи брейкбіт, з мелодійним ніжним вокалом та красивими фортепіанними гармоніями.
В складі групи – чотири світлі душі з неймовірно теплою
енергетикою, чотири стихії, що формують особливе гармонічне
злиття:
Катіко Пурцеладзе – вокал, ефекти, тонгдрам
Zlatoyar Bass – бас гітара
Денис Швец – ударні
Павєл Ігнатьєв – клавішні
«Кожний з цих музикантів – самодостатній та наповнений виконавець. Всі відомі, як сольні артисти, так і учасники колаборацій з багатьма прекрасними музикантами і колективами України і закордону. Виступали на багатьох міжнародних фестивалях різних країн і напрямків від Koktebel Jazz до Sziget festival», – зазначають у клубі.
Виступ відбудеться 4 липня. Початок – о 19:30.
Вхід платний. Кількість квитків обмежена. Перші квитки – від 200 грн. Їх можна придбати безпосередньо у клубі «ЦИТРА» у години роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ullam - авторський музичний проект з глибин серця, в якому немає конкретики стилю і направлення. Нью ейдж, лаунж, фанк чи брейкбіт, з мелодійним ніжним вокалом та красивими фортепіанними гармоніями.
В складі групи – чотири світлі душі з неймовірно теплою
енергетикою, чотири стихії, що формують особливе гармонічне
злиття:
Катіко Пурцеладзе – вокал, ефекти, тонгдрам
Zlatoyar Bass – бас гітара
Денис Швец – ударні
Павєл Ігнатьєв – клавішні
«Кожний з цих музикантів – самодостатній та наповнений виконавець. Всі відомі, як сольні артисти, так і учасники колаборацій з багатьма прекрасними музикантами і колективами України і закордону. Виступали на багатьох міжнародних фестивалях різних країн і напрямків від Koktebel Jazz до Sziget festival», – зазначають у клубі.
Виступ відбудеться 4 липня. Початок – о 19:30.
Вхід платний. Кількість квитків обмежена. Перші квитки – від 200 грн. Їх можна придбати безпосередньо у клубі «ЦИТРА» у години роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На трасі Луцьк-Рівне вандали позрізали болгаркою дорожні знаки
Сьогодні, 15:42
У луцькому джаз-клубі виступить оригінальний колектив
Сьогодні, 15:36
У Луцьку очікують грозу і сильні пориви вітру
Сьогодні, 15:16
У луцькому парку і Теремнівських ставках – «заражені» кліщі
Сьогодні, 15:14