На трасі Луцьк-Рівне вандали позрізали болгаркою дорожні знаки

На волинській трасі невідомі викрали дорожні знаки.Про це стало відомо на Координаційній раді з питань безпеки дорожнього руху, яка відбулася сьогодні, 26 червня, - пише прес-служба Волинської ОДА.Начальник служби автомобільних доріг у Волинській областіповідомив про крадіжку дорожніх знаків."Впродовж двох останніх років ми регулярно передаємо в правоохоронні органи свідчення про викрадення. Останній випадок – 22 червня цього року на автошляху М-22 Луцьк-Устилуг-Рівне викрали усі дорожні знаки на протяжності одного кілометра. Їх просто зрізають болгарками. Один знак обходиться в 1200 – 1300 грн. І з початку року їх зрізали вже 51. А за останні роки у нас вже близько мільйона гривень збитків, – зазначив Анатолій Григорович.Заступник голови обласної державної адміністраціїнаголосив, що ці крадіжки не лише приносять збитки державному бюджету, а й створюють небезпечні ситуації на дорозі. Тому варто проводити профілактичну роботу та роз`яснювати про небезпеку таких дій.