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На трасі Луцьк-Рівне вандали позрізали болгаркою дорожні знаки

На трасі Луцьк-Рівне вандали позрізали болгаркою дорожні знаки
На волинській трасі невідомі викрали дорожні знаки.

Про це стало відомо на Координаційній раді з питань безпеки дорожнього руху, яка відбулася сьогодні, 26 червня, - пише прес-служба Волинської ОДА.

Начальник служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак повідомив про крадіжку дорожніх знаків.

"Впродовж двох останніх років ми регулярно передаємо в правоохоронні органи свідчення про викрадення. Останній випадок – 22 червня цього року на автошляху М-22 Луцьк-Устилуг-Рівне викрали усі дорожні знаки на протяжності одного кілометра. Їх просто зрізають болгарками. Один знак обходиться в 1200 – 1300 грн. І з початку року їх зрізали вже 51. А за останні роки у нас вже близько мільйона гривень збитків, – зазначив Анатолій Григорович.

Заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось наголосив, що ці крадіжки не лише приносять збитки державному бюджету, а й створюють небезпечні ситуації на дорозі. Тому варто проводити профілактичну роботу та роз`яснювати про небезпеку таких дій.


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Теги: крадіжка, дорожні знаки
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