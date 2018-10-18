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На вокзалі у Ковелі в приїжджого чоловіка вкрали сумку з речами

На вокзалі у Ковелі в приїжджого чоловіка вкрали сумку з речами
На залізничному вокзалі у Ковелі чоловіка вкрали сумку з речами.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Інформують, що учора, 25 червня, до поліції із заявою звернувся 52-річний житель Житомирської області. Громадянин повідомив, що вранці о п’ятій на залізничному вокзалі Ковеля невідома особа відкрито заволоділа його сумкою з речами. Сума завданих потерпілому збитків становить 1,5 тисяч гривень.

Співробітники кримінальної поліції та група реагування патрульної поліції за підозрою в скоєнні цього злочину затримали місцевого жителя.

Відомо, що зловмисника вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Вирішують питання про оголошення йому підозри в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 стаття 186 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.




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Теги: поліція, Луцьк, грабіжник, залізничний вокзал
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