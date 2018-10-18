На вокзалі у Ковелі в приїжджого чоловіка вкрали сумку з речами
Сьогодні, 16:32
На залізничному вокзалі у Ковелі чоловіка вкрали сумку з речами.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Інформують, що учора, 25 червня, до поліції із заявою звернувся 52-річний житель Житомирської області. Громадянин повідомив, що вранці о п’ятій на залізничному вокзалі Ковеля невідома особа відкрито заволоділа його сумкою з речами. Сума завданих потерпілому збитків становить 1,5 тисяч гривень.
Співробітники кримінальної поліції та група реагування патрульної поліції за підозрою в скоєнні цього злочину затримали місцевого жителя.
Відомо, що зловмисника вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Вирішують питання про оголошення йому підозри в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 стаття 186 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Інформують, що учора, 25 червня, до поліції із заявою звернувся 52-річний житель Житомирської області. Громадянин повідомив, що вранці о п’ятій на залізничному вокзалі Ковеля невідома особа відкрито заволоділа його сумкою з речами. Сума завданих потерпілому збитків становить 1,5 тисяч гривень.
Співробітники кримінальної поліції та група реагування патрульної поліції за підозрою в скоєнні цього злочину затримали місцевого жителя.
Відомо, що зловмисника вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Вирішують питання про оголошення йому підозри в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 стаття 186 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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