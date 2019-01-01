Ковельчани-ковалі встановили у місті ретро-велосипед





Як повідомили у відділі містобудування та архітектури, ковану декоративну скульптуру виготовили ковельські ковалі Микола Бідюк та Анатолій Муха. Втілення архітектурного задуму і його фінансування належить місцевому підприємцю Ігорю Герасімову,– пише



Поряд із ретро-велосипедом обладнали місце для паркування уже сучасного велотранспорту. Крім того, коштом цього ж мецената, здійснили благоустрій прилеглої території будинку Сагайдачного 6в.



Для безпеки пішоходів виготовили та встановили металеву огорожу, яка розділяє проїжджу частину і тротуар. Більше того, біля магазинів з'явилися нові зелені насадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Сагайдачного, поблизу міськрайонного центру зайнятості та привокзальної площі, з'явився ретро-велосипед.Як повідомили у відділі містобудування та архітектури, ковану декоративну скульптуру виготовили ковельські коваліта. Втілення архітектурного задуму і його фінансування належить місцевому підприємцю,– пише «Ковель Онлайн» Поряд із ретро-велосипедом обладнали місце для паркування уже сучасного велотранспорту. Крім того, коштом цього ж мецената, здійснили благоустрій прилеглої території будинку Сагайдачного 6в.Для безпеки пішоходів виготовили та встановили металеву огорожу, яка розділяє проїжджу частину і тротуар. Більше того, біля магазинів з'явилися нові зелені насадження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію