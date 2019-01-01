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Ковельчани-ковалі встановили у місті ретро-велосипед

Ковельчани-ковалі встановили у місті ретро-велосипед
У Ковелі на вулиці Сагайдачного, поблизу міськрайонного центру зайнятості та привокзальної площі, з'явився ретро-велосипед.

Як повідомили у відділі містобудування та архітектури, ковану декоративну скульптуру виготовили ковельські ковалі Микола Бідюк та Анатолій Муха. Втілення архітектурного задуму і його фінансування належить місцевому підприємцю Ігорю Герасімову,– пише «Ковель Онлайн».

Поряд із ретро-велосипедом обладнали місце для паркування уже сучасного велотранспорту. Крім того, коштом цього ж мецената, здійснили благоустрій прилеглої території будинку Сагайдачного 6в.

Для безпеки пішоходів виготовили та встановили металеву огорожу, яка розділяє проїжджу частину і тротуар. Більше того, біля магазинів з'явилися нові зелені насадження.

Ковельчани-ковалі встановили у місті ретро-велосипед
Ковельчани-ковалі встановили у місті ретро-велосипед
Ковельчани-ковалі встановили у місті ретро-велосипед

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Теги: Ковель, велосипед, скульптура, ініціатива, гроші, ретро-велосипед, транспорт, благоустрій
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