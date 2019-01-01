Ковельчани-ковалі встановили у місті ретро-велосипед
Сьогодні, 17:40
У Ковелі на вулиці Сагайдачного, поблизу міськрайонного центру зайнятості та привокзальної площі, з'явився ретро-велосипед.
Як повідомили у відділі містобудування та архітектури, ковану декоративну скульптуру виготовили ковельські ковалі Микола Бідюк та Анатолій Муха. Втілення архітектурного задуму і його фінансування належить місцевому підприємцю Ігорю Герасімову,– пише «Ковель Онлайн».
Поряд із ретро-велосипедом обладнали місце для паркування уже сучасного велотранспорту. Крім того, коштом цього ж мецената, здійснили благоустрій прилеглої території будинку Сагайдачного 6в.
Для безпеки пішоходів виготовили та встановили металеву огорожу, яка розділяє проїжджу частину і тротуар. Більше того, біля магазинів з'явилися нові зелені насадження.
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Як повідомили у відділі містобудування та архітектури, ковану декоративну скульптуру виготовили ковельські ковалі Микола Бідюк та Анатолій Муха. Втілення архітектурного задуму і його фінансування належить місцевому підприємцю Ігорю Герасімову,– пише «Ковель Онлайн».
Поряд із ретро-велосипедом обладнали місце для паркування уже сучасного велотранспорту. Крім того, коштом цього ж мецената, здійснили благоустрій прилеглої території будинку Сагайдачного 6в.
Для безпеки пішоходів виготовили та встановили металеву огорожу, яка розділяє проїжджу частину і тротуар. Більше того, біля магазинів з'явилися нові зелені насадження.
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