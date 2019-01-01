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У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО

У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 міста Рожище відбувся випускний.

Про це пише Район.Рожище.

Свято влаштували у вівторок, 25 червня, у районному домі «Просвіта».

19 випускників отримали диплопи про освіту, двоє школярок заслужили срібні медалі, ще одна – золоту.

За гарною українською традицією, одинадцятикласники пройшли під вишитими рушниками.

У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО

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Теги: Рожище, Волинь, випускний
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