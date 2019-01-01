У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО





Про це пише



Свято влаштували у вівторок, 25 червня, у районному домі «Просвіта».



19 випускників отримали диплопи про освіту, двоє школярок заслужили срібні медалі, ще одна – золоту.



За гарною українською традицією, одинадцятикласники пройшли під вишитими рушниками.





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