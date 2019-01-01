У Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів
Сьогодні, 16:26
У Станиці Луганській відбулося відведення українських підрозділів.
Про це повідомляє Штаб операції Об’єднаних сил на Facebook-сторінці штабу 26 червня.
"Опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони", – зазначають у штабі.
Зазначається також, що за відведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць станиці.
"За сигналом сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ", – зазначають у штабі.
Також днями очікується приїзд представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми для того, аби продовжити роботу з відведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі.
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Про це повідомляє Штаб операції Об’єднаних сил на Facebook-сторінці штабу 26 червня.
"Опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони", – зазначають у штабі.
Зазначається також, що за відведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць станиці.
"За сигналом сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ", – зазначають у штабі.
Також днями очікується приїзд представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми для того, аби продовжити роботу з відведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі.
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