На Волині злодії поцупили з кладовища пам’ятник





Про це інформує



25 червня 2019 року заява про крадіжку надійшла у поліцію. Так, родина приїхала на кладовище і виявила зникнення надгробка. Він не був ще встановлений, а лежав поруч з могилою.



Наразі володимир-волинська поліція з’ясовує усі деталі справи.



Нагадаємо, що у травні з кладовища у селі Шистів Володимир-Волинського району невідомі особи вкрали з могили гранітну плиту.

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