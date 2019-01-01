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На Волині злодії поцупили з кладовища пам’ятник

На Волині злодії поцупили з кладовища пам’ятник
У селі Чесний Хрест Володимир-Волинського району з кладовища вкрали надмогильний пам’ятник.

Про це інформує «ВолиньUA».

25 червня 2019 року заява про крадіжку надійшла у поліцію. Так, родина приїхала на кладовище і виявила зникнення надгробка. Він не був ще встановлений, а лежав поруч з могилою.

Наразі володимир-волинська поліція з’ясовує усі деталі справи.

Нагадаємо, що у травні з кладовища у селі Шистів Володимир-Волинського району невідомі особи вкрали з могили гранітну плиту.

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Теги: крадіжка
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