На Волині злодії поцупили з кладовища пам’ятник
Сьогодні, 16:45
У селі Чесний Хрест Володимир-Волинського району з кладовища вкрали надмогильний пам’ятник.
Про це інформує «ВолиньUA».
25 червня 2019 року заява про крадіжку надійшла у поліцію. Так, родина приїхала на кладовище і виявила зникнення надгробка. Він не був ще встановлений, а лежав поруч з могилою.
Наразі володимир-волинська поліція з’ясовує усі деталі справи.
Нагадаємо, що у травні з кладовища у селі Шистів Володимир-Волинського району невідомі особи вкрали з могили гранітну плиту.
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Про це інформує «ВолиньUA».
25 червня 2019 року заява про крадіжку надійшла у поліцію. Так, родина приїхала на кладовище і виявила зникнення надгробка. Він не був ще встановлений, а лежав поруч з могилою.
Наразі володимир-волинська поліція з’ясовує усі деталі справи.
Нагадаємо, що у травні з кладовища у селі Шистів Володимир-Волинського району невідомі особи вкрали з могили гранітну плиту.
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