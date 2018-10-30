На Волині закривають гімназію: громада – проти. ФОТО. ВІДЕО





До журналістів звернувся депутат Ковельської районної ради Анатолій Корнійчук після того, як батьки учнів Озернянської гімназії Поворського опорного закладу попросили у нього допомоги, - пише



Проти закриття гімназії загалом 114 людей.



Анатолій Корнійчук заявляє про те, що посадові особи Поворської ОТГ не реагують на публікацію «Пісня надії над школою лине…» в газеті «Вісті Ковельщини» за 30 травня 2019 року та не виконують вимоги зборів громадян села Озерне від 23 червня, які вимагають, щоб Поворський сільський голова Сергій Семенюк дав пресі письмове пояснення про свої обіцянки не закривати жодного закладу.



Зазначимо, районний депутат просить редакцію Район.Ковель запросити очільника сільської громади «дати пояснення по факту рішення сесії Поворської ОТГ від 19 червня цього року, яким ліквідовується Озернянська гімназія».



«Як пояснити зміну пріоритетів, що були опубліковані в міськрайонній газеті «Вісті Ковельщини» в грудні 2016 року: «Попереду в нас багато роботи, але разом ми зробимо більше… Всі соціальні об’єкти мають бути відремонтовані, і жодна установа не буде закрита». Не пройшло і три роки, як все забулося і робиться навпаки. А люди не забули цих обіцянок і чекають роз’яснення», – запевняє Анатолій Корнійчук.



Про сесійне засідання Поворської сільської ради, на якому прийняли резонансне рішення, також розповів на своїй сторінці у Facebook депутат Ковельської міської ради



Він повідомив, що депутати проголосували за «оптимізацію», а фактично про закриття та скорочення шкіл в селах Озерне та Грив’ятки.



«На жаль, розуміння того, що доступна освіта є основою держави, не стали аргументом. Жителі сіл вирішили не здаватися та готуються до акцій протесту», – написав він і додав фотознімки та відео з місця події.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Озерне Ковельського району хочуть ліквідувати гімназію, але депутати різних рад разом з батьками учнів категорично проти.До журналістів звернувся депутат Ковельської районної радипісля того, як батьки учнів Озернянської гімназії Поворського опорного закладу попросили у нього допомоги, - пише Район.Ковель Проти закриття гімназії загалом 114 людей.заявляє про те, що посадові особи Поворської ОТГ не реагують на публікацію «Пісня надії над школою лине…» в газеті «Вісті Ковельщини» за 30 травня 2019 року та не виконують вимоги зборів громадян села Озерне від 23 червня, які вимагають, щоб Поворський сільський головадав пресі письмове пояснення про свої обіцянки не закривати жодного закладу.Зазначимо, районний депутат просить редакцію Район.Ковель запросити очільника сільської громади «дати пояснення по факту рішення сесії Поворської ОТГ від 19 червня цього року, яким ліквідовується Озернянська гімназія».«Як пояснити зміну пріоритетів, що були опубліковані в міськрайонній газеті «Вісті Ковельщини» в грудні 2016 року: «Попереду в нас багато роботи, але разом ми зробимо більше… Всі соціальні об’єкти мають бути відремонтовані, і жодна установа не буде закрита». Не пройшло і три роки, як все забулося і робиться навпаки. А люди не забули цих обіцянок і чекають роз’яснення», – запевняєПро сесійне засідання Поворської сільської ради, на якому прийняли резонансне рішення, також розповів на своїй сторінці у Facebook депутат Ковельської міської ради Ігор Пініс Він повідомив, що депутати проголосували за «оптимізацію», а фактично про закриття та скорочення шкіл в селах Озерне та Грив’ятки.«На жаль, розуміння того, що доступна освіта є основою держави, не стали аргументом. Жителі сіл вирішили не здаватися та готуються до акцій протесту», – написав він і додав фотознімки та відео з місця події.

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