На Волині закривають гімназію: громада – проти. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:08
В селі Озерне Ковельського району хочуть ліквідувати гімназію, але депутати різних рад разом з батьками учнів категорично проти.
До журналістів звернувся депутат Ковельської районної ради Анатолій Корнійчук після того, як батьки учнів Озернянської гімназії Поворського опорного закладу попросили у нього допомоги, - пише Район.Ковель.
Проти закриття гімназії загалом 114 людей.
Анатолій Корнійчук заявляє про те, що посадові особи Поворської ОТГ не реагують на публікацію «Пісня надії над школою лине…» в газеті «Вісті Ковельщини» за 30 травня 2019 року та не виконують вимоги зборів громадян села Озерне від 23 червня, які вимагають, щоб Поворський сільський голова Сергій Семенюк дав пресі письмове пояснення про свої обіцянки не закривати жодного закладу.
Зазначимо, районний депутат просить редакцію Район.Ковель запросити очільника сільської громади «дати пояснення по факту рішення сесії Поворської ОТГ від 19 червня цього року, яким ліквідовується Озернянська гімназія».
«Як пояснити зміну пріоритетів, що були опубліковані в міськрайонній газеті «Вісті Ковельщини» в грудні 2016 року: «Попереду в нас багато роботи, але разом ми зробимо більше… Всі соціальні об’єкти мають бути відремонтовані, і жодна установа не буде закрита». Не пройшло і три роки, як все забулося і робиться навпаки. А люди не забули цих обіцянок і чекають роз’яснення», – запевняє Анатолій Корнійчук.
Про сесійне засідання Поворської сільської ради, на якому прийняли резонансне рішення, також розповів на своїй сторінці у Facebook депутат Ковельської міської ради Ігор Пініс.
Він повідомив, що депутати проголосували за «оптимізацію», а фактично про закриття та скорочення шкіл в селах Озерне та Грив’ятки.
«На жаль, розуміння того, що доступна освіта є основою держави, не стали аргументом. Жителі сіл вирішили не здаватися та готуються до акцій протесту», – написав він і додав фотознімки та відео з місця події.
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До журналістів звернувся депутат Ковельської районної ради Анатолій Корнійчук після того, як батьки учнів Озернянської гімназії Поворського опорного закладу попросили у нього допомоги, - пише Район.Ковель.
Проти закриття гімназії загалом 114 людей.
Анатолій Корнійчук заявляє про те, що посадові особи Поворської ОТГ не реагують на публікацію «Пісня надії над школою лине…» в газеті «Вісті Ковельщини» за 30 травня 2019 року та не виконують вимоги зборів громадян села Озерне від 23 червня, які вимагають, щоб Поворський сільський голова Сергій Семенюк дав пресі письмове пояснення про свої обіцянки не закривати жодного закладу.
Зазначимо, районний депутат просить редакцію Район.Ковель запросити очільника сільської громади «дати пояснення по факту рішення сесії Поворської ОТГ від 19 червня цього року, яким ліквідовується Озернянська гімназія».
«Як пояснити зміну пріоритетів, що були опубліковані в міськрайонній газеті «Вісті Ковельщини» в грудні 2016 року: «Попереду в нас багато роботи, але разом ми зробимо більше… Всі соціальні об’єкти мають бути відремонтовані, і жодна установа не буде закрита». Не пройшло і три роки, як все забулося і робиться навпаки. А люди не забули цих обіцянок і чекають роз’яснення», – запевняє Анатолій Корнійчук.
Про сесійне засідання Поворської сільської ради, на якому прийняли резонансне рішення, також розповів на своїй сторінці у Facebook депутат Ковельської міської ради Ігор Пініс.
Він повідомив, що депутати проголосували за «оптимізацію», а фактично про закриття та скорочення шкіл в селах Озерне та Грив’ятки.
«На жаль, розуміння того, що доступна освіта є основою держави, не стали аргументом. Жителі сіл вирішили не здаватися та готуються до акцій протесту», – написав він і додав фотознімки та відео з місця події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Я вважаю, що не зовсім все так, як то подано ! Перше. І школярі, і їхні батьки, в першу чергу, зацікавлені у високій якості освіти. Друге. Дійсно держава взяла курс на оптимізацію навчальних закладів. Третє. Адміністративно - територіальна, медична, освітня реформа, хай зі скрипом, але рухається. Четверте. А хто не зацікавлений - то самі ж педагоги, бо вони то в принципі за колгосп, але не у своєму селі. Пяте. А політикам тільки дай попіаритись - їх движуха влаштовує в любий бік, аби тільки вони той рух очолювали. А треба просто бути свідомим, що державницький інтерес має превалювати, а ви всі допомагайте.
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