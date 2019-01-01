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За останній тиждень рейтинг партії «Європейська солідарність» зріс на 3%, а «Голос» втратив 2%

За останній тиждень рейтинг партії «Європейська солідарність» зріс на 3%, а «Голос» втратив 2%
Партія "Слуга народу" піднялася за тиждень майже на чотири сходинки у рейтингу політсил, що йдуть на вибори до парламенту.

Зараз вони мають підтримку 45%. У політсили "Європейська солідарність" Петра Порошенка плюс 3%. Такі дані опублікувала команда "Сьогодні" та американська компанія Edison research, які провели соцопитування, йдеться у сюжеті ТРК "Україна", - пише Обозреватель.

"Опозиційний блок" за тиждень наростив 1,5 пункти, а "Опозиційна платформа — за життя" втратила 2 пункти, і має 11%.

Майже 2,5 пункти за тиждень розгубив "Голос" Святослава Вакарчука.

Згідно з опитуванням, з огляду на похибку зберігає шанси потрапити до ВР Радикальна партія.

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Теги: рейтинг
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