За останній тиждень рейтинг партії «Європейська солідарність» зріс на 3%, а «Голос» втратив 2%





Зараз вони мають підтримку 45%. У політсили "Європейська солідарність" Петра Порошенка плюс 3%. Такі дані опублікувала команда "Сьогодні" та американська компанія Edison research, які провели соцопитування, йдеться у сюжеті ТРК "Україна", - пише



"Опозиційний блок" за тиждень наростив 1,5 пункти, а "Опозиційна платформа — за життя" втратила 2 пункти, і має 11%.



Майже 2,5 пункти за тиждень розгубив "Голос" Святослава Вакарчука.



Згідно з опитуванням, з огляду на похибку зберігає шанси потрапити до ВР Радикальна партія.

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