За останній тиждень рейтинг партії «Європейська солідарність» зріс на 3%, а «Голос» втратив 2%
Сьогодні, 17:30
Партія "Слуга народу" піднялася за тиждень майже на чотири сходинки у рейтингу політсил, що йдуть на вибори до парламенту.
Зараз вони мають підтримку 45%. У політсили "Європейська солідарність" Петра Порошенка плюс 3%. Такі дані опублікувала команда "Сьогодні" та американська компанія Edison research, які провели соцопитування, йдеться у сюжеті ТРК "Україна", - пише Обозреватель.
"Опозиційний блок" за тиждень наростив 1,5 пункти, а "Опозиційна платформа — за життя" втратила 2 пункти, і має 11%.
Майже 2,5 пункти за тиждень розгубив "Голос" Святослава Вакарчука.
Згідно з опитуванням, з огляду на похибку зберігає шанси потрапити до ВР Радикальна партія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зараз вони мають підтримку 45%. У політсили "Європейська солідарність" Петра Порошенка плюс 3%. Такі дані опублікувала команда "Сьогодні" та американська компанія Edison research, які провели соцопитування, йдеться у сюжеті ТРК "Україна", - пише Обозреватель.
"Опозиційний блок" за тиждень наростив 1,5 пункти, а "Опозиційна платформа — за життя" втратила 2 пункти, і має 11%.
Майже 2,5 пункти за тиждень розгубив "Голос" Святослава Вакарчука.
Згідно з опитуванням, з огляду на похибку зберігає шанси потрапити до ВР Радикальна партія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
За останній тиждень рейтинг партії «Європейська солідарність» зріс на 3%, а «Голос» втратив 2%
Сьогодні, 17:30
Веслувальники з Волині взяли «срібло» на Європейських іграх
Сьогодні, 17:27
Відомо, де у Луцьку поставлять скульптуру студента
Сьогодні, 17:04
Луцькому депутату подякували за очищення Сапалаївки
Сьогодні, 16:54
На Волині злодії поцупили з кладовища пам’ятник
Сьогодні, 16:45