Волинським лікарням куплять 9 дороговартісних УЗД-апаратів

У чотири волинські лікарні куплять УЗД-апарати на понад пів мільйона євро.Про це йдеться на сторінці "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА" у мережі facebook.Уже за три місяці у чотири медзаклади Волині надійде якісна техніка від одного з провідних світових виробників медичного обладнання – Philips.Вартість договору – 552 298 євро (або понад 17 мільйонів гривень). У цю суму обійшлася закупівля 9-ти апаратів ультразвукової діагностики різних модифікацій. Чотири з них потраплять у Волинську обласну клінічну лікарню, три – у Луцьку міську клінічну лікарню, по одному – у Ковельську центральну районну та Нововолинську центральну міську лікарні.«Виходимо на фінішну пряму в реалізації субпроекту. Втішені, що «Philips» став нашим надійним партнером, взявши участь в обох фазах торгів на закупівлю медобладнання для закладів вторинного і третинного рівня надання послуг», – наголосив Ігор Ващенюк.До слова, наразі триває підписання інших угод із усіма постачальниками, які перемогли у лотах другої фази закупівель обладнання для лікарень Волині. Відповідно до документів, постачання мають відбуватися за 3-4 місяці. Загальна вартість закупленого – у межах 3,5 мільйона доларів США.