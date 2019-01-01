Лучанка перемогла у всеукраїнському проекті для жінок «Нове життя»





Головну корону отримала Олена Голуб, психотерапевт і гештальт-терапевт, мама двох дітей. Переможниця родом з Луцька, також має вищу освіту за спеціальністю "Міжнародне право" - пише видання



Раніше Олена працювала юристом у великій корпорації, і одного разу вирішила все змінити. Почала з нуля бізнес і за 11 років вже керувала компанією з організації ділових поїздок в двох країнах.



"Нове життя" - це більше ніж конкурс краси, це унікальний проект для жінок, які активно займаються своїм розвитком, соціально-важливими проблемами суспільства, успішні в бізнесі і хочуть змін. Я пишаюся, що наш проект, який проводиться в цьому році вперше, підтримали експерти такого високого рівня і партнери, серед яких відомі міжнародні бренди", - говорить засновник і ідеолог проекту Ірина Оськіна, володарка титулів міжнародних конкурсів краси, громадський діяч.



Під час гала-фіналу учасниці показали глядачам 4 дефіле. Фіналісток урочисто привітали та вручили нагороди.



Музичним подарунком вечора стали виступи Тоні Матвієнко, Asturia, Pianosax, Laganza, Ва-Банк, хедлайнер Віталій Козловський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві відбулася церемонія нагородження I Всеукраїнського проекту для жінок "Нове життя".Головну корону отримала, психотерапевт і гештальт-терапевт, мама двох дітей. Переможниця родом з Луцька, також має вищу освіту за спеціальністю "Міжнародне право" - пише видання tochka.net.

Раніше Олена працювала юристом у великій корпорації, і одного разу вирішила все змінити. Почала з нуля бізнес і за 11 років вже керувала компанією з організації ділових поїздок в двох країнах."Нове життя" - це більше ніж конкурс краси, це унікальний проект для жінок, які активно займаються своїм розвитком, соціально-важливими проблемами суспільства, успішні в бізнесі і хочуть змін. Я пишаюся, що наш проект, який проводиться в цьому році вперше, підтримали експерти такого високого рівня і партнери, серед яких відомі міжнародні бренди", - говорить засновник і ідеолог проекту Ірина Оськіна, володарка титулів міжнародних конкурсів краси, громадський діяч.Під час гала-фіналу учасниці показали глядачам 4 дефіле. Фіналісток урочисто привітали та вручили нагороди.Музичним подарунком вечора стали виступи Тоні Матвієнко, Asturia, Pianosax, Laganza, Ва-Банк, хедлайнер Віталій Козловський.

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