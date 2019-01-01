вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанка перемогла у всеукраїнському проекті для жінок «Нове життя»

Лучанка перемогла у всеукраїнському проекті для жінок «Нове життя»
У Києві відбулася церемонія нагородження I Всеукраїнського проекту для жінок "Нове життя".

Головну корону отримала Олена Голуб, психотерапевт і гештальт-терапевт, мама двох дітей. Переможниця родом з Луцька, також має вищу освіту за спеціальністю "Міжнародне право" - пише видання tochka.net.


Раніше Олена працювала юристом у великій корпорації, і одного разу вирішила все змінити. Почала з нуля бізнес і за 11 років вже керувала компанією з організації ділових поїздок в двох країнах.

"Нове життя" - це більше ніж конкурс краси, це унікальний проект для жінок, які активно займаються своїм розвитком, соціально-важливими проблемами суспільства, успішні в бізнесі і хочуть змін. Я пишаюся, що наш проект, який проводиться в цьому році вперше, підтримали експерти такого високого рівня і партнери, серед яких відомі міжнародні бренди", - говорить засновник і ідеолог проекту Ірина Оськіна, володарка титулів міжнародних конкурсів краси, громадський діяч.

Під час гала-фіналу учасниці показали глядачам 4 дефіле. Фіналісток урочисто привітали та вручили нагороди.

Музичним подарунком вечора стали виступи Тоні Матвієнко, Asturia, Pianosax, Laganza, Ва-Банк, хедлайнер Віталій Козловський.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лучанка, перемога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинським лікарням куплять 9 дороговартісних УЗД-апаратів
Сьогодні, 18:20
На Волині закривають гімназію: громада – проти. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:08
Лучанка перемогла у всеукраїнському проекті для жінок «Нове життя»
Сьогодні, 18:00
Ковельчани-ковалі встановили у місті ретро-велосипед
Сьогодні, 17:40
За останній тиждень рейтинг партії «Європейська солідарність» зріс на 3%, а «Голос» втратив 2%
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
Веслувальники з Волині взяли «срібло» на Європейських іграх Веслувальники з Волині взяли «срібло» на Європейських іграх
Сьогодні, 17:27
Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк вже пройшла 62 хіміотерапії Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк вже пройшла 62 хіміотерапії
25 червень, 12:37
Поблизу будинку луцької спортсменки стався вибух: троє людей загинуло Поблизу будинку луцької спортсменки стався вибух: троє людей загинуло
20 червень, 12:15
Лучанка чотири місяці живе без світла у квартирі. ВІДЕО Лучанка чотири місяці живе без світла у квартирі. ВІДЕО
18 червень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Клас вундеркіндів: випускники луцької школи вразили успішністю всю Україну. ВІДЕО
Сьогодні, 19:04
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 червня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку пропонують облаштувати блокпост на місці зливу нечистот
Сьогодні, 18:50
 0
Покинув «американську мрію» і пішов служити Україні: історія гвардійця з Волині
Сьогодні, 18:33
 0
Волинським лікарням куплять 9 дороговартісних УЗД-апаратів
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿