Клас вундеркіндів: випускники луцької школи вразили успішністю всю Україну. ВІДЕО

луцької школи №9 набрали максимальну кількість балів на ЗНО. Двоє безпомилково склали математику, ще двоє - хімію та біологію. А половина учнів цього ж класу склала ЗНО у середньому на 195 балів.



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У класі, який вразив успішністю на ЗНО всю Україну, кожен третій - відмінник.



"40 хвилин вистачило, далі тільки перевіряли. Треба було пересилити себе і не зробити помилок не через незнання, а через неуважність і через те, що нервуєшся", - діляться випускники.



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Під час підготовки до ЗНО вчителька уже й не знала, які завдання вигадувати цим розумникам. Над задачами та тестами ті сиділи навіть вночі.



"Інколи о 12-й годині починають мені скидати розв'язки завдань, які я давала колись. Було й таке", - каже вчителька математики Оксана Мала.



В одному класі аж дванадцятеро відмінників і жодного двієчника. Пів класу склали тести більше ніж на 195 балів.



"Велике щастя, коли ти читаєш в такому класі. Коли ти заходиш і боїшся помилитися, тому що учні зразу, а тут не так, а я думаю інакше. І це класно", - тішиться директор школи Олександр Дубина.



Випускники вже визначилися, куди вступатимуть. І не всі в Україні. Вчитись за кордоном планують принаймні двоє, але після навчання обіцяють повернутися.



Деталі - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Четверо однокласників зна ЗНО. Двоє безпомилково склали математику, ще двоє - хімію та біологію. А половина учнів цього ж класу склала ЗНО у середньому на 195 балів.Про це йдеться у сюжеті ТСН У класі, який вразив успішністю на ЗНО всю Україну, кожен третій - відмінник."40 хвилин вистачило, далі тільки перевіряли. Треба було пересилити себе і не зробити помилок не через незнання, а через неуважність і через те, що нервуєшся", - діляться випускники.Під час підготовки до ЗНО вчителька уже й не знала, які завдання вигадувати цим розумникам. Над задачами та тестами ті сиділи навіть вночі."Інколи о 12-й годині починають мені скидати розв'язки завдань, які я давала колись. Було й таке", - каже вчителька математикиВ одному класі аж дванадцятеро відмінників і жодного двієчника. Пів класу склали тести більше ніж на 195 балів."Велике щастя, коли ти читаєш в такому класі. Коли ти заходиш і боїшся помилитися, тому що учні зразу, а тут не так, а я думаю інакше. І це класно", - тішиться директор школи Олександр Дубина.Випускники вже визначилися, куди вступатимуть. І не всі в Україні. Вчитись за кордоном планують принаймні двоє, але після навчання обіцяють повернутися.Деталі - у сюжеті.

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