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На ток-шоу у Луцьку говоритимуть про проблему бродячих псів. ВІДЕО

На ток-шоу у Луцьку говоритимуть про проблему бродячих псів. ВІДЕО
Бездомні собаки - актуальна для Луцька проблема. Мешканці міста періодично скаржаться щодо цього як не у мерію, то хоча б у соцмережах.

Як зменшити кількість бродячих псів на вулицях Луцька? Чи є у міста перспективи побудови притулків для тварин? Хто вирішуватиме проблему із нападами бродячих псів на людей?

Відповіді на ці та інші важливі питання дивіться у четвер, 27 червня, в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний
погляд. LIVE»! Вмикайте 12 канал о 20:00.


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Теги: «Протилежний погляд. LIVE», ток-шоу, анонс
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