На ток-шоу у Луцьку говоритимуть про проблему бродячих псів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Бездомні собаки - актуальна для Луцька проблема. Мешканці міста періодично скаржаться щодо цього як не у мерію, то хоча б у соцмережах.
Як зменшити кількість бродячих псів на вулицях Луцька? Чи є у міста перспективи побудови притулків для тварин? Хто вирішуватиме проблему із нападами бродячих псів на людей?
Відповіді на ці та інші важливі питання дивіться у четвер, 27 червня, в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний
погляд. LIVE»! Вмикайте 12 канал о 20:00.
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Як зменшити кількість бродячих псів на вулицях Луцька? Чи є у міста перспективи побудови притулків для тварин? Хто вирішуватиме проблему із нападами бродячих псів на людей?
Відповіді на ці та інші важливі питання дивіться у четвер, 27 червня, в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний
погляд. LIVE»! Вмикайте 12 канал о 20:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На ток-шоу у Луцьку говоритимуть про проблему бродячих псів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00