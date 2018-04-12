На ток-шоу у Луцьку говоритимуть про проблему бродячих псів. ВІДЕО

Бездомні собаки - актуальна для Луцька проблема. Мешканці міста періодично скаржаться щодо цього як не у мерію, то хоча б у соцмережах.Як зменшити кількість бродячих псів на вулицях Луцька? Чи є у міста перспективи побудови притулків для тварин? Хто вирішуватиме проблему із нападами бродячих псів на людей?Відповіді на ці та інші важливі питання дивіться у четвер, 27 червня, в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежнийпогляд. LIVE»! Вмикайте 12 канал о 20:00.